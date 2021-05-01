Сборная России по хоккею проиграла швейцарцам в матче Евровызова

Шайбу на 34-й минуте встречи забросил Фабиан Хайднер.

В первой игре, которая состоялась в пятницу, швейцарские хоккеисты одержали победу со счетом 3:1. Из-за травмы встречу пропускал капитан сборной России Вадим Шипачев. Ворота сборной России защищал Иван Федотов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ba1a544d247a0c2223fb" data-vnd="ba1a544d247a0c2223fb" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ba1a544d247a0c2223fb" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

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Оба матча являются этапом подготовки национальной команды к чемпионату мира, который состоится с 21 мая по 6 июня в Риге. С 13 по 16 мая сборная России выступит на заключительном этапе Евротура — Чешских играх.

На чемпионате мира российские хоккеисты попали в группу А с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Великобритании и Белоруссии. Российские хоккеисты начнут турнир встречей с командой Чехии (21 мая), после чего сыграют с командами Великобритании (22 мая), Словакии (24 мая), Дании (26 мая), Швейцарии (29 мая), Швеции (31 мая) и Белоруссии (1 июня).