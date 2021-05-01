Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
00
Хоккей. НХЛ
2.05
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.05
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
2.05
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
2.05
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
2.05
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
2.05
Филадельфия Флайерз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
20:00
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
62
Хоккей. НХЛ
2.05
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.05
Колорадо Эвеланш
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
2.05
Нэшвилл Предаторз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
2.05
Чикаго Блэкхокс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
2.05
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
2.05
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
2.05
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
12«ПСЖ» уступил «Манчестер Сити» в первом полуфинале ЛЧ
23:02 (мск), источник: Матч ТВ

От швейцарцев опять «неуд»! Брагин называет причину поражения и комментирует вызов в сборную Толчинского

Россияне уступили сборной Швейцарии и во втором контрольном матче — 0:1.

Наверх
Источник: РИА "Новости"
  • Сборная России проиграла Швейцарии два матча кряду, лишь однажды поразив ворота.
  • Лучший бомбардир КХЛ Вадим Шипачев пропустил вторую игру со швейцарцами.
  • Капитаном нашей команды был Егор Яковлев, а ворота защищал Иван Федотов.
  • Чемпионат мира начнется 21 мая в Риге, на групповом этапе мы вновь встретимся с командой Швейцарии.

Второй товарищеский матч против Швейцарии оптимизма российским болельщикам не прибавил. Соперник по-прежнему выглядел более быстрым и свежим. Нашим приходилось больше думать об обороне, но тем не менее во втором периоде швейцарцы счет все же открыли.

«Швейцарцы здорово прогрессируют»

— Сегодня двигались лучше, чем накануне, но надо забивать свои моменты, — прокомментировал итог матча главный тренер сборной России Валерий Брагин. — Проиграли опять из-за низкой реализации. Кто из игроков этого состава произвел на меня положительное впечатление? Пока не готов детально ответить. Надо все спокойно проанализировать.

Тут остается только повторить, что сборная Швейцарии — давно уже не мальчик для битья на мировых первенствах. Она дважды сражалась в финале. И по пути к нему ей случалось выбивать из плей-офф и финнов, и канадцев. Правда, нынешние составы набраны из внутренних чемпионатов. И это тоже повод задуматься о том, что расстановка сил в хоккейной Европе в последние годы изменилась. Причем не в нашу пользу.

 — Швейцарцы действительно здорово прогрессируют в последние годы, не зря же они попадают в финал чемпионатов мира, — признает опытный защитник Алексей Марченко. — Но сборная России все равно должна эту команду побеждать. Нам сегодня не хватило хладнокровия при завершении. Надо уметь забивать шайбу, даже когда она в ворота не идет.

«Федотов сыграл уверенно»

Но нас, конечно, интересует в первую очередь состояние российской команды. Понятно, что состав на этот раз был еще менее оптимальным, чем накануне. Так, в этом матче не принял участия Вадим Шипачев. Судя по сообщению в твиттере ФХР о том, что лучший бомбардир КХЛ присоединится к тренировкам сборной 4 мая, его попросту отпустили на выходные. Напомню, что еще несколько игроков, в частности форварды Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, остались заниматься в Новогорске по индивидуальной программе.

 — У всех этих ребят есть небольшие повреждения, — объяснил Брагин. — Поэтому и решили оставить их в Москве, чтоб не усугублять.

Ворота россиян защищал на этот раз голкипер «Трактора» Иван Федотов. В нашем вратарском цеху он выделяется в первую очередь габаритами — 202 сантиметра росту. Но они не помогли челябинцу отразить прямой бросок в верхний угол, соперник поймал его на перемещении. Динамовец Иван Бочаров остается пока единственным вратарем, оформившим «сухарь» в этих товарищеских встречах. Однако оба матча со швейцарцами он отсидел на лавке в качестве запасного голкипера. А в Новогорске тем временем индивидуально тренируется и казанец Тимур Билялов.

 — Федотов сыграл уверенно, хорошо себя показал, — сказал Брагин. — От КХЛ у нас в обойме по-прежнему три вратаря. Плюс Билялов, но Тимур еще посмотрим в каком состоянии.

«У Толчинского будут в сборной те же функции, что и в “Авангарде”»

Как сообщал ранее «Матч ТВ», 3 мая к сборной присоединятся сразу пять форвардов из ЦСКА. Сегодня выяснилось, что одновременно с ними в Новогорск приедет и лучший бомбардир «Авангарда» Сергей Толчинский. Видимо, Валерий Брагин понимает, что нынешняя атака его команды нуждается в усилении. Даже по меркам КХЛ.

 — Мы дали Сергею отдохнуть после финала, а сейчас пригласили, — отметил Брагин. — В сборной у него будут те же самые функции, что и в «Авангарде».

Вообще у этой затяжной подготовки нашей команды есть два варианта — плохой и хороший. Плохой — если повторится ситуация перед ОИ-2014. Когда Зинэтула Билялетдинов за месяц заперся с кандидатами в сборную из КХЛ на базе в Казани. А затем от большинства из них отказался, отдав предпочтение всем игрокам из НХЛ, кто только смог прилететь на турнир в последний момент.

Хороший — это если сборная сейчас пашет под нагрузкой. И как только к ней присоединятся игроки ЦСКА, а также первый десант из НХЛ, где завершится регулярка, будут сформированы звенья, которые и станут наигрываться две недели к чемпионату мира. А все, что мы видим сейчас, — просто отбор менее явных кандидатов в национальную команду. В том, что ее окончательный состав будет в Риге совершенно другим, сомнений нет.

Товарищеские матчи. 2021

Швейцария — Россия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Гол: Хельднер, 33:14

Дмитрий Пономаренко

 Плющенко собрался драться с хореографом Тутберидзе. Фигурное катание превращается в трэш-стрим?
Алексей Березуцкий не принял окончательного решения об уходе из ЦСКА. У него разногласия с Бабаевым
У Тутберидзе - шесть претенденток на ОИ. ЧР можно не проводить
Что сейчас с Кокориным в Италии. Проблема тянется со «Спартака»
Не попал по мячу. Нойштедтер привез гол в ворота «Динамо»: видео
Хабиб потренировался с бывшим чемпионом UFC и обесценил его пояс
«У них что, совести совсем нет?» Новый судейский скандал в РПЛ
Трансферное окно КХЛ: Чинахову не дали медаль, он уехал в США
«Реал» — «Осасуна» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь