От швейцарцев опять «неуд»! Брагин называет причину поражения и комментирует вызов в сборную Толчинского
Россияне уступили сборной Швейцарии и во втором контрольном матче — 0:1.
Россияне уступили сборной Швейцарии и во втором контрольном матче — 0:1.
Второй товарищеский матч против Швейцарии оптимизма российским болельщикам не прибавил. Соперник
— Сегодня двигались лучше, чем накануне, но надо забивать свои моменты, — прокомментировал итог матча главный тренер сборной России Валерий Брагин. — Проиграли опять
Тут остается только повторить, что сборная Швейцарии — давно уже не мальчик для битья на мировых первенствах. Она дважды сражалась в финале. И по пути к нему ей случалось выбивать из
— Швейцарцы действительно здорово прогрессируют в последние годы, не зря же они попадают в финал чемпионатов мира, — признает опытный защитник Алексей Марченко. — Но сборная России все равно должна эту команду побеждать. Нам сегодня не хватило хладнокровия при завершении. Надо уметь забивать шайбу, даже когда она в ворота не идет.
Но нас, конечно, интересует в первую очередь состояние российской команды. Понятно, что состав на этот раз был еще менее оптимальным, чем накануне. Так, в этом матче не принял участия Вадим Шипачев. Судя по сообщению в твиттере ФХР о том, что лучший бомбардир КХЛ присоединится к тренировкам сборной 4 мая, его попросту отпустили на выходные. Напомню, что еще несколько игроков, в частности форварды Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, остались заниматься в Новогорске по индивидуальной программе.
— У всех этих ребят есть небольшие повреждения, — объяснил Брагин. — Поэтому и решили оставить их в Москве, чтоб не усугублять.
Ворота россиян защищал на этот раз голкипер «Трактора» Иван Федотов. В нашем вратарском цеху он выделяется в первую очередь габаритами — 202 сантиметра росту. Но они не помогли челябинцу отразить прямой бросок в верхний угол, соперник поймал его на перемещении. Динамовец Иван Бочаров остается пока единственным вратарем, оформившим «сухарь» в этих товарищеских встречах. Однако оба матча со швейцарцами он отсидел на лавке в качестве запасного голкипера. А в Новогорске тем временем индивидуально тренируется и казанец Тимур Билялов.
— Федотов сыграл уверенно, хорошо себя показал, — сказал Брагин. — От КХЛ у нас в обойме
Как сообщал ранее «Матч ТВ», 3 мая к сборной присоединятся сразу пять форвардов из ЦСКА. Сегодня выяснилось, что одновременно с ними в Новогорск приедет и лучший бомбардир «Авангарда» Сергей Толчинский. Видимо, Валерий Брагин понимает, что нынешняя атака его команды нуждается в усилении. Даже по меркам КХЛ.
— Мы дали Сергею отдохнуть после финала, а сейчас пригласили, — отметил Брагин. — В сборной у него будут те же самые функции, что и в «Авангарде».
Вообще у этой затяжной подготовки нашей команды есть два варианта — плохой и хороший. Плохой — если повторится ситуация перед ОИ-2014. Когда Зинэтула Билялетдинов за месяц заперся с кандидатами в сборную из КХЛ на базе в Казани. А затем от большинства из них отказался, отдав предпочтение всем игрокам из НХЛ, кто только смог прилететь на турнир в последний момент.
Хороший — это если сборная сейчас пашет под нагрузкой. И как только к ней присоединятся игроки ЦСКА, а также первый десант из НХЛ, где завершится регулярка, будут сформированы звенья, которые и станут наигрываться две недели к чемпионату мира. А все, что мы видим сейчас, — просто отбор менее явных кандидатов в национальную команду. В том, что ее окончательный состав будет в Риге совершенно другим, сомнений нет.
Товарищеские матчи. 2021
Швейцария — Россия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Гол: Хельднер, 33:14
Дмитрий Пономаренко