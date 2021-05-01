От швейцарцев опять «неуд»! Брагин называет причину поражения и комментирует вызов в сборную Толчинского

Сборная России проиграла Швейцарии два матча кряду, лишь однажды поразив ворота.

Лучший бомбардир КХЛ Вадим Шипачев пропустил вторую игру со швейцарцами.

Капитаном нашей команды был Егор Яковлев, а ворота защищал Иван Федотов.

Чемпионат мира начнется 21 мая в Риге, на групповом этапе мы вновь встретимся с командой Швейцарии.

Второй товарищеский матч против Швейцарии оптимизма российским болельщикам не прибавил. Соперник по-прежнему выглядел более быстрым и свежим. Нашим приходилось больше думать об обороне, но тем не менее во втором периоде швейцарцы счет все же открыли.

«Швейцарцы здорово прогрессируют»

— Сегодня двигались лучше, чем накануне, но надо забивать свои моменты, — прокомментировал итог матча главный тренер сборной России Валерий Брагин. — Проиграли опять из-за низкой реализации. Кто из игроков этого состава произвел на меня положительное впечатление? Пока не готов детально ответить. Надо все спокойно проанализировать.

Тут остается только повторить, что сборная Швейцарии — давно уже не мальчик для битья на мировых первенствах. Она дважды сражалась в финале. И по пути к нему ей случалось выбивать из плей-офф и финнов, и канадцев. Правда, нынешние составы набраны из внутренних чемпионатов. И это тоже повод задуматься о том, что расстановка сил в хоккейной Европе в последние годы изменилась. Причем не в нашу пользу.

— Швейцарцы действительно здорово прогрессируют в последние годы, не зря же они попадают в финал чемпионатов мира, — признает опытный защитник Алексей Марченко. — Но сборная России все равно должна эту команду побеждать. Нам сегодня не хватило хладнокровия при завершении. Надо уметь забивать шайбу, даже когда она в ворота не идет.

«Федотов сыграл уверенно»

Но нас, конечно, интересует в первую очередь состояние российской команды. Понятно, что состав на этот раз был еще менее оптимальным, чем накануне. Так, в этом матче не принял участия Вадим Шипачев. Судя по сообщению в твиттере ФХР о том, что лучший бомбардир КХЛ присоединится к тренировкам сборной 4 мая, его попросту отпустили на выходные. Напомню, что еще несколько игроков, в частности форварды Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко, остались заниматься в Новогорске по индивидуальной программе.

— У всех этих ребят есть небольшие повреждения, — объяснил Брагин. — Поэтому и решили оставить их в Москве, чтоб не усугублять.

Ворота россиян защищал на этот раз голкипер «Трактора» Иван Федотов. В нашем вратарском цеху он выделяется в первую очередь габаритами — 202 сантиметра росту. Но они не помогли челябинцу отразить прямой бросок в верхний угол, соперник поймал его на перемещении. Динамовец Иван Бочаров остается пока единственным вратарем, оформившим «сухарь» в этих товарищеских встречах. Однако оба матча со швейцарцами он отсидел на лавке в качестве запасного голкипера. А в Новогорске тем временем индивидуально тренируется и казанец Тимур Билялов.

— Федотов сыграл уверенно, хорошо себя показал, — сказал Брагин. — От КХЛ у нас в обойме по-прежнему три вратаря. Плюс Билялов, но Тимур еще посмотрим в каком состоянии.

«У Толчинского будут в сборной те же функции, что и в “Авангарде”»

Как сообщал ранее «Матч ТВ», 3 мая к сборной присоединятся сразу пять форвардов из ЦСКА. Сегодня выяснилось, что одновременно с ними в Новогорск приедет и лучший бомбардир «Авангарда» Сергей Толчинский. Видимо, Валерий Брагин понимает, что нынешняя атака его команды нуждается в усилении. Даже по меркам КХЛ.

— Мы дали Сергею отдохнуть после финала, а сейчас пригласили, — отметил Брагин. — В сборной у него будут те же самые функции, что и в «Авангарде».

Вообще у этой затяжной подготовки нашей команды есть два варианта — плохой и хороший. Плохой — если повторится ситуация перед ОИ-2014. Когда Зинэтула Билялетдинов за месяц заперся с кандидатами в сборную из КХЛ на базе в Казани. А затем от большинства из них отказался, отдав предпочтение всем игрокам из НХЛ, кто только смог прилететь на турнир в последний момент.

Хороший — это если сборная сейчас пашет под нагрузкой. И как только к ней присоединятся игроки ЦСКА, а также первый десант из НХЛ, где завершится регулярка, будут сформированы звенья, которые и станут наигрываться две недели к чемпионату мира. А все, что мы видим сейчас, — просто отбор менее явных кандидатов в национальную команду. В том, что ее окончательный состав будет в Риге совершенно другим, сомнений нет.

Товарищеские матчи. 2021

Швейцария — Россия — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Гол: Хельднер, 33:14