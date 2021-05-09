Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

Отмечается, что штаб сборной продолжает оставаться на связи с игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, будут объявлены после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате. Часть игроков прибудут в расположение сборной в Праге и примут участие в заключительной игре турнира против Чехии 15 мая. Другая часть присоединится к команде в Риге, после чего будет объявлен окончательный состав на чемпионат мира в Латвии.