Текущие события
Хоккей. НХЛ
10.05
Чикаго Блэкхокс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
10.05
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Колорадо Эвеланш
23
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сент-Луис Блюз
41
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
43
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
ОТ
45
Все события
Фоторепортажи
12«Зенит» — чемпион!
14Травма Влашича, гол Чалова. ЦСКА сыграл вничью с «Уфой»
20:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Назван расширенный состав сборной России по хоккею на Чешские игры

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Штаб сборной России включил 31 хоккеиста в расширенный состав национальной команды для участия в четвертом этапе Евротура — Чешских играх, сообщается на сайте Федерации хоккея России.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Сборная России досрочно выиграла общий зачет Евротура сезона-2020/21 в феврале по итогам шведского этапа турнира. Чешские игры пройдут с 12 по 15 мая.

Команда
Россия

вратари: Иван Бочаров, Александр Самонов, Иван Федотов;

защитники: Егор Яковлев, Динар Хафизуллин, Григорий Дронов, Игорь Ожиганов, Рушан Рафиков, Алексей Марченко, Михаил Науменков, Дмитрий Юдин, Даниил Пыленков, Кирилл Кирсанов;

нападающие: Антон Слепышев, Максим Шалунов, Константин Окулов, Кирилл Марченко, Антон Бурдасов, Илья Сафонов, Иван Морозов, Денис Зернов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Павел Красковский, Василий Подколзин, Сергей Толчинский, Дмитрий Воронков, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко.

Отмечается, что штаб сборной продолжает оставаться на связи с игроками, выступающими в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Имена хоккеистов, которые присоединятся к команде, будут объявлены после завершения выступления их клубов в регулярном чемпионате. Часть игроков прибудут в расположение сборной в Праге и примут участие в заключительной игре турнира против Чехии 15 мая. Другая часть присоединится к команде в Риге, после чего будет объявлен окончательный состав на чемпионат мира в Латвии.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Куда пропал Ови: почему он не играет и когда вернется в строй?
Денис Черышев отдал голевой пас в 100-м матче за «Валенсию»
Гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить соперника в Серии А
Российский вратарь пропустил с центра поля в чемпионате Швеции
«Реал» — «Севилья» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
«Ювентус» — «Милан» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь