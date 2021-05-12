Позиционное наблюдение: главные вопросы сборной перед Чешскими играми
Последний этап Евротура поможет тренерам определиться с основным вратарем и заменой Шипачёву.
Последний этап Евротура поможет тренерам определиться с основным вратарем и заменой Шипачёву.
В Чехии с 12 по 15 мая пройдет заключительный этап Еврохоккейтура-2020/21. После трех турниров сборная России имеет стопроцентный результат, одержав победы по всех поединках и досрочно завоевав титул победителя. Чешские игры станут последней стадией подготовки нашей сборной к стартующему 21 мая в Риге чемпионату мира. Поэтому команда состоит из игроков, которые тренерским штабом во главе с Валерием Брагиным рассматриваются в качестве основы для предстоящего мирового первенства.
В преддверии Чешских игр Россия провела матчи Еврочелленджа против Белоруссии, одержав две победы, и против Швейцарии, где дважды сильнее были наши оппоненты. По итогам этих игр и тренировочных сборов штаб сборной определился с заявкой на предстоящий турнир, в которую вошел 31 игрок.
Ожидалось, что хоккеисты, выступающие в клубах НХЛ, присоединятся к сборной перед Чешскими играми, но
Серьезные опасения перед чемпионатом мира вызывает вратарская линия. После отъезда большого количества вратарей в НХЛ в России не осталось голкиперов, сильно выделяющихся на фоне оппонентов. Очень хороший сезон в КХЛ провел страж ворот «Трактора» Иван Федотов, который за место первого номера будет соперничать с уже опытным по меркам сборной, но неудачно сыгравшим в
Думаю, первым номером по решению тренерского штаба будет Самонов, но Бочаров получит свой шанс, а Федотова будут иметь в виду. Вратаря СКА наигрывали в сборной в течение всего сезона, в Евротуре у него были очень хорошие матчи, и я думаю, что он заслужил быть основным голкипером.
Отметим, что тренерский штаб сборной рассчитывал на вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, чей клуб не смог пробиться в
— К большому сожалению, не смогу помочь сборной на чемпионате мира, — признался СЭ Игорь Шестёркин. — Я очень хотел приехать, но травма, полученная в ходе сезона, не дает этого сделать. Клуб не отпустит меня по медицинским показателям. Всегда с огромным удовольствием приезжал в сборную и надеюсь, приеду в будущем. Желаю нашей команде отличного выступления, обойтись без травм и закончить сезон на счастливой ноте с золотыми медалями!
Так как самый серьезный десант из НХЛ ожидается в оборонительную линию, можно быть уверенным, что каждый из 10 защитников, попавших в состав сборной, будет выкладываться и пытаться доказать, что именно он достоин представлять страну на чемпионате мира. Конечно, почти не ставится под вопрос место в сборной опытных игроков, таких как Игорь Ожиганов из СКА или Егор Яковлев из «Магнитки». Но и молодые Кирилл Кирсанов из СКА и Дмитрий Пыленков из «Витязя» не хотят расставаться с мечтой побороться за победу на ЧМ, поэтому вряд ли будут выступать в Чехии в роли статистов.
Нападение сборной России
— Отсутствие Вадима скажется на игре в большинстве, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. — Центральный нападающий основного звена. Еще и капитан сборной —
Действительно, несмотря на отсутствие форварда «Динамо», в команде Валерия Брагина есть кому поражать ворота соперников. Лидером сборной может быть самый ценный игрок Кубка Гагарина форвард «Авангарда» Сергей Толчинский на пару со своим одноклубником Денисом Зерновым.
Перед Чешскими играми состав сборной сократился,
кто-тоиз игроков не подошел, кто-тотравмировался. Считаю, что тренеры будут в первую очередь наигрывать конкретные игровые связки, пробовать различные сочетания и немного экспериментировать, чтобы к чемпионату мира сборная подошла максимально готовой.
Хорошо, если из игроков НХЛ удастся договориться с Павлом Бучневичем, который находится в отличной форме. Нужен и Михаил Григоренко. Кроме того, свободными будут Александр Барабанов, оживший в «Сан-Хосе», а также Александр Волков из «Анахайма». Нет уверенности, что усилит сборную нынешний Денис Гурьянов. Он с более сильными партнерами в этом сезоне действовал крайне нестабильно.
Первый матч на заключительном этапе Евротура наша команда проведет 12 мая против Швеции, затем 13 мая — против Финляндии и 15 мая — против хозяев, сборной Чехии.