Позиционное наблюдение: главные вопросы сборной перед Чешскими играми

В Чехии с 12 по 15 мая пройдет заключительный этап Еврохоккейтура-2020/21. После трех турниров сборная России имеет стопроцентный результат, одержав победы по всех поединках и досрочно завоевав титул победителя. Чешские игры станут последней стадией подготовки нашей сборной к стартующему 21 мая в Риге чемпионату мира. Поэтому команда состоит из игроков, которые тренерским штабом во главе с Валерием Брагиным рассматриваются в качестве основы для предстоящего мирового первенства.

Команда Россия

Вратарский вопрос

В преддверии Чешских игр Россия провела матчи Еврочелленджа против Белоруссии, одержав две победы, и против Швейцарии, где дважды сильнее были наши оппоненты. По итогам этих игр и тренировочных сборов штаб сборной определился с заявкой на предстоящий турнир, в которую вошел 31 игрок.

Ожидалось, что хоккеисты, выступающие в клубах НХЛ, присоединятся к сборной перед Чешскими играми, но из-за коронавируса сезон за океаном был продлен. Поэтому «легионеры», скорее всего, смогут принять участие только в матче против хозяев 15 мая. Тренерский штаб пока не называет игроков, которые присоединятся к команде, поэтому будем рассчитывать на тех, кто уже есть в списке.

Серьезные опасения перед чемпионатом мира вызывает вратарская линия. После отъезда большого количества вратарей в НХЛ в России не осталось голкиперов, сильно выделяющихся на фоне оппонентов. Очень хороший сезон в КХЛ провел страж ворот «Трактора» Иван Федотов, который за место первого номера будет соперничать с уже опытным по меркам сборной, но неудачно сыгравшим в плей-офф Кубка Гагарина питерским армейцем Александром Самоновым и вратарем «Динамо» Иваном Бочаровым.

Думаю, первым номером по решению тренерского штаба будет Самонов, но Бочаров получит свой шанс, а Федотова будут иметь в виду. Вратаря СКА наигрывали в сборной в течение всего сезона, в Евротуре у него были очень хорошие матчи, и я думаю, что он заслужил быть основным голкипером. Бывший вратарь ЦСКА и «Авангарда» Александр Фомичёв

Отметим, что тренерский штаб сборной рассчитывал на вратаря «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, чей клуб не смог пробиться в плей-офф. Причина — травма.

— К большому сожалению, не смогу помочь сборной на чемпионате мира, — признался СЭ Игорь Шестёркин. — Я очень хотел приехать, но травма, полученная в ходе сезона, не дает этого сделать. Клуб не отпустит меня по медицинским показателям. Всегда с огромным удовольствием приезжал в сборную и надеюсь, приеду в будущем. Желаю нашей команде отличного выступления, обойтись без травм и закончить сезон на счастливой ноте с золотыми медалями!

Кто заменит Шипачёва?

Так как самый серьезный десант из НХЛ ожидается в оборонительную линию, можно быть уверенным, что каждый из 10 защитников, попавших в состав сборной, будет выкладываться и пытаться доказать, что именно он достоин представлять страну на чемпионате мира. Конечно, почти не ставится под вопрос место в сборной опытных игроков, таких как Игорь Ожиганов из СКА или Егор Яковлев из «Магнитки». Но и молодые Кирилл Кирсанов из СКА и Дмитрий Пыленков из «Витязя» не хотят расставаться с мечтой побороться за победу на ЧМ, поэтому вряд ли будут выступать в Чехии в роли статистов.

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Нападение сборной России из-за травмы лишилось лучшего бомбардира КХЛ Вадима Шипачёва. Вместо него капитаном сборной будет Егор Яковлев.

— Отсутствие Вадима скажется на игре в большинстве, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков. — Центральный нападающий основного звена. Еще и капитан сборной — все-таки очень нехорошо игрока такого калибра потерять. Пожелаю ему здоровья. Я надеюсь, что смогут найти замену Вадиму, хотя это очень сложно, он — особенный игрок. Конечно, мы ждем в расположении ребят еще из Национальной хоккейной лиги, так что надеемся, что всё будет хорошо.

Действительно, несмотря на отсутствие форварда «Динамо», в команде Валерия Брагина есть кому поражать ворота соперников. Лидером сборной может быть самый ценный игрок Кубка Гагарина форвард «Авангарда» Сергей Толчинский на пару со своим одноклубником Денисом Зерновым. Топ-бомбардиры из ЦСКА Константин Окулов и Максим Шалунов способны организовать гол в ворота любой команды. Отдельного упоминания заслуживает группа игроков из СКА, из которых можно составить три полноценных звена нападения.

Перед Чешскими играми состав сборной сократился, кто-то из игроков не подошел, кто-то травмировался. Считаю, что тренеры будут в первую очередь наигрывать конкретные игровые связки, пробовать различные сочетания и немного экспериментировать, чтобы к чемпионату мира сборная подошла максимально готовой. Александр Фомичёв

Хорошо, если из игроков НХЛ удастся договориться с Павлом Бучневичем, который находится в отличной форме. Нужен и Михаил Григоренко. Кроме того, свободными будут Александр Барабанов, оживший в «Сан-Хосе», а также Александр Волков из «Анахайма». Нет уверенности, что усилит сборную нынешний Денис Гурьянов. Он с более сильными партнерами в этом сезоне действовал крайне нестабильно.