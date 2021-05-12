Сборная России победила команду Швеции в первом матче Чешских хоккейных игр
ТАСС, 12 мая. Сборная России со счетом 6:4 победила команду в Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр. Встреча прошла в Праге.
ТАСС, 12 мая. Сборная России со счетом 6:4 победила команду в Швеции в первом матче заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр. Встреча прошла в Праге.
В составе российской команды шайбы забросили Игорь Ожиганов (14-я минута), Антон Бурдасов (22, 38), Александр Галимов (23) и Владислав Каменев (47, 60). У проигравших отличились Оскар Линдберг (9), Йеспер Фрёден (32), Филипп Холландер (48) и Джонатан Пудас (49). Ворота сборной России защищал Александр Самонов.
После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных, всего в активе россиян стало 27 очков. Второе место в таблице занимает команда Чехии (11 очков), третьими идут шведы (11), четвертыми — финны (8).
В следующем матче подопечные Валерия Брагина 13 мая сыграют с командой Финляндии, шведы в этот же день сыграют с чехами.
Чешские игры проходят в Праге в режиме «пузыря», турнир завершится 15 мая.