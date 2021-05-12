В сборной России беда с вратарями? Самонов едва не подарил шведам победу

В Праге стартовал заключительный этап Евротура — Чешские игры. Сборная России, прилетевшая в столицу Чехии накануне, начинала турнир с национальной командой Швеции. Коллектив Валерия Брагина вышел на финальный этап подготовки к чемпионату мира. Теперь в сборной ожидают прибытия игроков из НХЛ, которым предстоит совершить длительный перелёт через океан. Состав на первенство планеты в Риге постепенно начинает приобретать финальный вид.

Кого мы увидим в Латвии? Почти наверняка там окажутся Григоренко, Задоров, Гавриков, Кныжов, Барабанов, Зуб. А вот Худобина, Гурьянова, Проворова, Радулова, Панарина, Бучневича, Шестёркина, Георгиева ждать не стоит. Пока же нашей команде предстояло провести три заключительных матча в рамках подготовки к ответственному турниру.

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После двух поражений в матче Еврочелленджа со Швейцарией хотелось, чтобы сборная России реабилитировалась и наконец-то начала показывать тот хоккей, которого от неё ждут болельщики (пусть Евротур уже досрочно и выигран). Строго в обороне, агрессивно в атаке. Чётко, прагматично, без нервотрёпки. Суперзвёздным составом наша команда похвастать не может, поэтому важны слаженные коллективные действия.

Состав россиян на игру выглядел следующим образом:

Самонов (Бочаров)

Яковлев — Хафизуллин, Слепышев — Шалунов — Окулов

Дронов — Ожиганов, Подколзин — Красковский — Бурдасов

Рафиков — Марченко, Сафонов — Зернов — Галимов

Науменков, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Воронков.

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В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сперва после наброса от синей линии Линдберг с пятака подправил шайбу в ворота Самонова. Гол, как говорят в таких случаях, по хоккейному учебнику. В ассистенты к центральному нападающему московского «Динамо» записали Линдхольма и Лёва. Вскоре две минуты схлопотал Красковский, а Пудас мощнейшим щелчком проверил на плотность перекладину российских ворот.

Затем чешская бригада арбитров Пешина -Шиндель поочерёдно отправила в бокс для штрафников Хафизуллина и Расмуссена. И это сыграло в пользу сборной России! Номинальные гости выиграли вбрасывание в чужой зоне, после чего Швец-Роговой сделал передачу к воротам, где Ожиганов прошёл защитника и с неудобной руки отправил шайбу под щитками Рейдеборна. Получилось эффектно, но, что самое главное, эффективно.

Второй отрезок встречи начался для сборной России просто отлично. Нильс Лундквист грубо ошибся на своей синей линии, в результате чего Бурдасов выскочил один на один с Рейдеборном и хлёстким броском поразил цель.

Россияне продолжили давить, заставили соперника удалиться и забили в третий раз. Бурдасов из-за ворот сделал передачу в центр зоны, откуда Галимов бросил в ближний угол, поймав Рейдеборна на противоходе. Против скандинавов сыграл и тот факт, что один из их игроков выронил клюшку.

Однако малейшая расслабленность стоила россиянами пропущенной шайбы. Прошла диагональная передача на синюю линию, Берггрен шайбу подхватил, докатил до ворот и сделал передачу на дальнюю штангу — а уже Фрёден без проблем завершил атаку.

У наших активничал Воронков, не стеснявшийся идти в жёсткую игру даже при сломанной челюсти и вставленной туда титановой пластине. В итоге сборной России помогло очередное большинство. Бурдасова вывели на бросок в касание из правого круга вбрасывания — шайба залетела в дальний угол ворот. Таким образом, Антон оформил дубль перед самым перерывом. 4:2 в пользу команды Брагина — при таком счёте хоккеисты отправились отдыхать.

В третьем периоде наша команда старалась играть аккуратно, но периодически ошибки случались. Так, Ожиганов неудачно обработал шайбу в большинстве, Андреас Вингерли убежал на рандеву с Самоновым, но не смог его переиграть. Ответ последовал молниеносно! Каменев мастерски ушёл от Селльгрена и Линдберга, убрал шайбу на неудобную руку и классно бросил в дальнюю девятку!

Но шведы не сдавались. Филип Холландер в третий раз огорчил Самонова, а почти сразу Пудас кистевым броском застал врасплох Самонова. 5:2 в нашу пользу превратились в 5:4. Это, конечно, не могло радовать и даже настораживало.

Шведы заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в результате пропустили в пустые ворота от оформившего дубль Каменева.

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6:4 — россияне одержали десятую победу подряд в рамках Евротура, но вратарская линия команда Валерия Брагина пока выглядит слабовато. Вопросы по игре к сборной России по-прежнему остаются.