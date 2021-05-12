В сборной России беда с вратарями? Самонов едва не подарил шведам победу
Команда Валерия Брагина одержала десятую победу подряд на Евротуре, но вопросы по игре в преддверии ЧМ
Команда Валерия Брагина одержала десятую победу подряд на Евротуре, но вопросы по игре в преддверии ЧМ
В Праге стартовал заключительный этап Евротура — Чешские игры. Сборная России, прилетевшая в столицу Чехии накануне, начинала турнир с национальной командой Швеции. Коллектив Валерия Брагина вышел на финальный этап подготовки к чемпионату мира. Теперь в сборной ожидают прибытия игроков из НХЛ, которым предстоит совершить длительный перелёт через океан. Состав на первенство планеты в Риге постепенно начинает приобретать финальный вид.
Кого мы увидим в Латвии? Почти наверняка там окажутся Григоренко, Задоров, Гавриков, Кныжов, Барабанов, Зуб. А вот Худобина, Гурьянова, Проворова, Радулова, Панарина, Бучневича, Шестёркина, Георгиева ждать не стоит. Пока же нашей команде предстояло провести три заключительных матча в рамках подготовки к ответственному турниру.
После двух поражений в матче Еврочелленджа со Швейцарией хотелось, чтобы сборная России реабилитировалась и
Состав россиян на игру выглядел следующим образом:
Самонов (Бочаров)
Яковлев — Хафизуллин, Слепышев — Шалунов — Окулов
Дронов — Ожиганов, Подколзин — Красковский — Бурдасов
Рафиков — Марченко, Сафонов — Зернов — Галимов
Науменков,
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Сперва после наброса от синей линии Линдберг с пятака подправил шайбу в ворота Самонова. Гол, как говорят в таких случаях, по хоккейному учебнику. В ассистенты к центральному нападающему московского «Динамо» записали Линдхольма и Лёва. Вскоре две минуты схлопотал Красковский, а Пудас мощнейшим щелчком проверил на плотность перекладину российских ворот.
Затем чешская бригада арбитров Пешина -Шиндель поочерёдно отправила в бокс для штрафников Хафизуллина и Расмуссена. И это сыграло в пользу сборной России! Номинальные гости выиграли вбрасывание в чужой зоне, после чего
Второй отрезок встречи начался для сборной России просто отлично. Нильс Лундквист грубо ошибся на своей синей линии, в результате чего Бурдасов выскочил один на один с Рейдеборном и хлёстким броском поразил цель.
Россияне продолжили давить, заставили соперника удалиться и забили в третий раз. Бурдасов
У наших активничал Воронков, не стеснявшийся идти в жёсткую игру даже при сломанной челюсти и вставленной туда титановой пластине. В итоге сборной России помогло очередное большинство. Бурдасова вывели на бросок в касание из правого круга вбрасывания — шайба залетела в дальний угол ворот. Таким образом, Антон оформил дубль перед самым перерывом. 4:2 в пользу команды Брагина — при таком счёте хоккеисты отправились отдыхать.
В третьем периоде наша команда старалась играть аккуратно, но периодически ошибки случались. Так, Ожиганов неудачно обработал шайбу в большинстве, Андреас Вингерли убежал на рандеву с Самоновым, но не смог его переиграть. Ответ последовал молниеносно! Каменев мастерски ушёл от Селльгрена и Линдберга, убрал шайбу на неудобную руку и классно бросил в дальнюю девятку!
Но шведы не сдавались. Филип Холландер в третий раз огорчил Самонова, а почти сразу Пудас кистевым броском застал врасплох Самонова. 5:2 в нашу пользу превратились в 5:4. Это, конечно, не могло радовать и даже настораживало.
Шведы заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, но в результате пропустили в пустые ворота от оформившего дубль Каменева.
6:4 — россияне одержали десятую победу подряд в рамках Евротура, но вратарская линия команда Валерия Брагина пока выглядит слабовато. Вопросы по игре к сборной России
Павел Панышев