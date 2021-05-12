Сборная России по хоккею установила историческое достижение

В стартовом матче Чешских игр россияне со счетом 6:4 обыграли Швецию и одержали десятую победу подряд в рамках турнира. Предыдущее достижение было установлено командой на стыке сезонов-2007/2008 и 2008/2009. Тогда российская сборная, которой успели поруководить Игорь Ларионов и Вячеслав Быков, выиграла девять матчей подряд.

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В нынешнем сезоне подопечные Валерия Брагина выиграли все матчи Евротура. В четверг, 13 мая, у россиян есть шанс установить рекорд по набранным очкам. Для этого команде нужно победить Финляндию. Сейчас в активе российской сборной 27 очков. В сезоне-2008/2009 было набрано на одно очко больше.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/g3VmOOZRiYg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.