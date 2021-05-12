Сборная Чехии по хоккею победила финнов в матче домашнего этапа Евротура

В составе победителей шайбы забросили Либор Шулак (38-я минута) и Матей Странски (49), у проигравших отличился Аксель Ринделл (8).

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Ранее в среду в первом матче турнира российская команда обыграла сборную Швеции со счетом 6:4.

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных, всего в активе россиян 27 очков. Второе место в таблице занимает команда Чехии (14 очков), третьими идут шведы (11), четвертыми — финны (8).

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В следующем матче чехи сыграют со шведской сборной, команда России — с финнами. Оба матча пройдут в четверг.

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