Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
22
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд
Хоккей. Европа
12.05
Финляндия
Чехия
12
Хоккей. Европа
12.05
Швеция
Россия
46
Все события
Фоторепортажи
25Гончаренко проиграл Оличу. Фото матча ЦСКА — «Краснодар»
20Гвардиола вернулся в финал ЛЧ впервые за 10 лет
12 мая, источник: ТАСС

Сборная Чехии по хоккею победила финнов в матче домашнего этапа Евротура

ТАСС, 12 мая. Сборная Чехии обыграла команду Финляндии со счетом 2:1 в матче заключительного этапа Евротура — Чешских хоккейных игр. Встреча прошла в Праге.

Наверх

В составе победителей шайбы забросили Либор Шулак (38-я минута) и Матей Странски (49), у проигравших отличился Аксель Ринделл (8).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее в среду в первом матче турнира российская команда обыграла сборную Швеции со счетом 6:4.

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных, всего в активе россиян 27 очков. Второе место в таблице занимает команда Чехии (14 очков), третьими идут шведы (11), четвертыми — финны (8).

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче чехи сыграют со шведской сборной, команда России — с финнами. Оба матча пройдут в четверг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чешские игры проходят в Праге в режиме «пузыря», турнир завершится 15 мая.

Читайте также
Финляндия
1:2
1:0, 0:1, 0:1
Чехия
 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Кубковый финал: «Крылья» сыграли красиво, «Локо» - на результат
«Барселона» связалась с нынешним тренером «Баварии»
Шесть очков «Зениту» - бред. Интервью с главой «Оренбурга»
«Милан» разгромил «Торино», забив семь голов
Сборная России по хоккею установила историческое достижение
Гвардиола назвал чемпионство-2021 самым сложным в карьере
Сотый гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Сассуоло» в серии А
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь