Сборная России по хоккею потерпела первое поражение в текущем сезоне Евротура

В составе российской команды шайбу забросил Максим Шалунов (45-я минута). У финнов отличились Аксель Ринделл (5), Йере Карьялайнен (51, 60) и Теему Турунен (51). Ворота сборной России защищал Иван Бочаров, отразивший 19 бросков из 22.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-25510790&id=456242184&hash=16c6650449df1745&hd=2" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная России прервала рекордную серию из 10 побед подряд в матчах Евротура. Ранее рекорд также принадлежал россиянам. С 10 февраля 2008 года по 5 февраля 2009 года российская команда ни разу не проиграла в девяти встречах подряд. Та серия растянулась на два розыгрыша Евротура, а нынешняя полностью пришлась на текущий сезон.

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. В первой встрече Чешских игр россияне обыграли шведов (6:4). Всего в активе сборной России 27 очков после 11 игр. Чехи с 14 очками идут вторыми, финны и шведы набрали по 11 очков.

Еврохоккейтур 2020-2021 Чешские игры, 15.05.2021, 16:00 Чехия - Россия -

В заключительном матче турнира российские хоккеисты 15 мая сыграют с командой Чехии, финны в тот же день сыграют со шведами.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.