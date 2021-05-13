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19:56 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по хоккею потерпела первое поражение в текущем сезоне Евротура

ТАСС, 13 мая. Сборная России по хоккею со счетом 1:4 проиграла команде Финляндии в матче второго тура Чешских игр. Матчи заключительного этапа Евротура проходят в Праге.

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Источник: Reuters

В составе российской команды шайбу забросил Максим Шалунов (45-я минута). У финнов отличились Аксель Ринделл (5), Йере Карьялайнен (51, 60) и Теему Турунен (51). Ворота сборной России защищал Иван Бочаров, отразивший 19 бросков из 22.

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Сборная России прервала рекордную серию из 10 побед подряд в матчах Евротура. Ранее рекорд также принадлежал россиянам. С 10 февраля 2008 года по 5 февраля 2009 года российская команда ни разу не проиграла в девяти встречах подряд. Та серия растянулась на два розыгрыша Евротура, а нынешняя полностью пришлась на текущий сезон.

После трех этапов Евротура сборная России досрочно стала победителем общего зачета, выиграв все девять матчей и набрав 24 очка из 27 возможных. В первой встрече Чешских игр россияне обыграли шведов (6:4). Всего в активе сборной России 27 очков после 11 игр. Чехи с 14 очками идут вторыми, финны и шведы набрали по 11 очков.

Еврохоккейтур 2020-2021
Чешские игры, 15.05.2021, 16:00

Чехия-Россия-

В заключительном матче турнира российские хоккеисты 15 мая сыграют с командой Чехии, финны в тот же день сыграют со шведами.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Российская команда в группе А сыграет со сборными Белоруссии, Великобритании, Дании, Словакии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

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Россия
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