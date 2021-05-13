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23:43 (мск), источник: Sport24

Сборная Чехии в овертайме обыграла Швецию на домашнем этапе Евротура

В Праге завершился матч группового этапа Чешских игр, в котором хозяйка турнира — сборная Чехии победила команду Швеции в овертайме со счетом 3:2.

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В составе чешской команды дубль оформил Филип Задина. Победный гол на счету Давид Штястны. За шведов шайбу забрасывали Макс Фриберг и Пер Линдхольм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Благодаря этой виктории сборная Чехии возглавила турнирную таблицу домашнего этапа Еврохоккейтура.

В последнем туре Чешских игр сборная Швеции проведет матч с командой Финляндии, а Чехия сразится со сборной России (15 мая).

Чехия
3:2ОТ
0:0, 0:1, 2:1
Швеция
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