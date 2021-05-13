Сборная Чехии в овертайме обыграла Швецию на домашнем этапе Евротура
В Праге завершился матч группового этапа Чешских игр, в котором хозяйка турнира — сборная Чехии победила команду Швеции в овертайме со счетом 3:2.
В Праге завершился матч группового этапа Чешских игр, в котором хозяйка турнира — сборная Чехии победила команду Швеции в овертайме со счетом 3:2.
В составе чешской команды дубль оформил Филип Задина. Победный гол на счету Давид Штястны. За шведов шайбу забрасывали Макс Фриберг и Пер Линдхольм.
Благодаря этой виктории сборная Чехии возглавила турнирную таблицу домашнего этапа Еврохоккейтура.
В последнем туре Чешских игр сборная Швеции проведет матч с командой Финляндии, а Чехия сразится со сборной России (15 мая).