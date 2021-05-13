Сборная Чехии в овертайме обыграла Швецию на домашнем этапе Евротура

Сборная Чехии в овертайме обыграла Швецию на домашнем этапе Евротура

В Праге завершился матч группового этапа Чешских игр, в котором хозяйка турнира — сборная Чехии победила команду Швеции в овертайме со счетом 3:2.