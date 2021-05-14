Финский бан: Россия впервые в сезоне проиграла на Евротуре

Сборная России по хоккею проиграла во втором матче Чешских игр команде Финляндии (1:4). Таким образом, прервалась рекордная серия побед в Еврохоккейтуре. Ее обладателем стала наша команда, выигравшая десять встреч подряд.

Последняя в этой серии победа состоялась именно на чешском этапе Евротура — в среду Россия победила Швецию (6:4). Это был стартовый день турнира в Праге, который расценивается как последняя стадия подготовки к чемпионату мира в Риге (21 мая по 6 июня).

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В своем первом матче чешского этапа финны проиграли хозяевам турнира (1:2). Для всех четырех команд продолжается обкатка игроков перед ЧМ. Правда, пока участники не могут рассчитывать на хоккеистов из НХЛ. В расположение сборной России уже приехал Михаил Григоренко, смотревший матч с Финляндией с трибуны. По словам главного тренера нашей команды Валерия Брагина, форварда «Коламбуса» планируют поставить в состав на субботний матч с Чехией. Скоро должны подтянуться Александр Барабанов, Владислав Гавриков, Никита Задоров, Никита Нестеров, Артем Зуб и Иван Проворов. А вот Никита Зайцев из-за травмы на ЧМ сыграть не сможет. Ранее по этой же причине мы не досчитались вратарей Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.

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Пока на льду у наших играли только люди из КХЛ, у финнов — из КХЛ и европейских чемпионатов. Континентальную лигу у Суоми представляли вратари Юхо Олкинуора и Харри Сятеры, защитник Атте Охтамаа, новоиспеченные обладатели Кубка Гагарина из омского «Авангард» защитники Вилле Покка и Оливер Каски.

У финнов в составе на матч оказалось немало победителей чемпионата мира в Братиславе двухлетней давности — тогда подопечные Юкки Ялонена выиграли последнее на данный момент золото, ведь ЧМ-2020 отменили из-за пандемии. Среди чемпионов мира был и капитан той триумфальной команды Марко Антилла, самый ценный игрок (MVP) первенства планеты.

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Главным изменением в составе нашей команды стала замена вратаря. Не очень уверенно отыгравший со шведами Александр Самонов уступил место Ивану Бочарову. В первой атакующей тройке тренерский штаб продолжил делать ставку на армейскую связку Антон Слепышев — Максим Шалунов — Константин Окулов.

Связка Шалунова и Окулова вместе с Максимом Маминым была одной из лучших в минувшем плей-офф КХЛ. Но Мамин получил травму в ходе одного из недавних матчей сборной на Еврочеллендже и покинул расположение национальной команды. Его в звене заменил Слепышев.

В первой паре защитников остался Егор Яковлев, травмированного Динара Хафизуллина (защитник СКА в среду из сборной уехал и точно не сыграет на ЧМ) заменил Дмитрий Юдин. Во второй паре продолжили выступать Григорий Дронов и Игорь Ожиганов. Иван Морозов заменил в центре Павла Красковского, а Дмитрий Воронков слева подменил Василия Подколзина. Справа остался Антон Бурдасов.

Подколзина отправили на место Ильи Сафонова в третье звено к Денису Зернову и Эмилю Галимову. Четвертой сдерживающей тройкой так и остались Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев и Евгений Тимкин, в этом сочетании хорошо проведшие плей-офф КХЛ в составе СКА. Третье парой защитников вновь стал тандем из ярославского «Локомотива» Рушан Рафиков — Алексей Марченко. Седьмым защитником назначили Кирилла Кирсанова, 13-м нападающим — Кирилла Марченко.

Вновь не играл самый ценный игрок прошедшего Кубка Гагарина Сергей Толчинский. Как сообщил Валерий Брагин, у форварда «Авангарда» серьезная простуда.

Чудеса Юдина

Первый период начался с территориального преимущества финнов, которые нанесли пару неплохих бросков, но с ними Бочаров справился. А на пятой минуте после удаления Юдина, подопечные Ялонена реализовали большинство — отличился Аксель Ринделль.

Наши тут же активизировались и стали чаще проводить время в чужой зоне, а Финляндия начала играть в откат, но делала это уверенно. Лишь в конце периода, при игре «четыре на четыре», когда у обеих команд случилось по удалению, убойный момент имел Дмитрий Воронков, но он не смог переиграть Олкинуору.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-25510790&id=456242184&hash=16c6650449df1745&hd=2" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго периода по разу удалились Дронов и Юдин, но наши уверенно отыграли оба меньшинства, а в первом из них едва не забили сами, когда Швец-Роговой выкатился к воротам, отпасовал Рафикову — его бросок отразил финский вратарь. Еще один момент у четвертого звена был за пять минут до второго перерыва, когда Тимкин попал в штангу.

Сравнять счет нашим удалось уже в третьем периоде. На 45-й минуте соперник проспал контратаку, Шалунов убежал от двух защитников и переиграл Олкинуору. Вскоре мы имели большинство, которое не реализовали, а после того как финны оказались в полном составе, они совершенно неожиданно забросили две шайбы. С интервалом в полминуты отличились Ере Карьялайнен и Теэму Турунен.

Тут же очередное удаление получил Юдин, сделавший своеобразный хет-трик, отбыв три двухминутных штрафа за игру, по одному в каждом из периодов. Последний из них позволил финнам убить две из оставшихся восьми минут, чтобы затем спокойно засушить игру и не дать России даже сократить разрыв в счете. А на последней минуте Карьялайнен сделал дубль, поразив пустые ворота после того, как Бочарова заменили на шестого полевого игрока.

Много удалений мы нахватали по ходу игры. А то большинство, которое получили, не совсем удачно нами было сыграно. Плюс еще в эпизоде с первом голом Карьялайнена недоработали защитники, попытались быстро отыграться и тут же пропустили еще. Повторилась история матча со Швецией, когда тоже пропускали дважды в течение 32 секунд. Тут нужно тренерскому штабу сделать акцент на том, что следующие сразу после заброшенной и пропущенной шайб смены надо проводить очень аккуратно. Двукратный участник этапов Евротура в составе сборной России Алексей Бадюков

После матча Валерий Брагин заявил, что в третьей игре с Чехией в воротах будет играть Иван Федотов. Таким образом, за этот турнир все три голкипера получат шансы. Пока ситуация с этой позицией выглядит напряженной, поскольку все трое не являются твердыми первыми номерами в своих клубах КХЛ, не имеют опыта игры на крупных международных турнирах, а из НХЛ подкрепление пока не ожидается.

— Думаю, у нас сейчас нет выхода, — добавил Алексей Бадюков. — Конечно, было бы неплохо, чтобы из НХЛ кто-то из сильных вратарей приехал. Но если кто-то и присоединится после первого раунда плей-офф, то только на стадии полуфинала ЧМ. А раз на данный момент нет голкиперов сильнее, то надо идти дальше с Самоновым, Бочаровым и Федотовым. Полагаю, что постепенно это мобилизует всю команду. Не должно это нас смущать. Да, сборная России попала в такую ситуацию, но нельзя заранее посыпать голову пеплом.

Значительная часть защитников из нынешнего состава в скором времени покинет расположение сборной России, так как на пути к Праге находятся пять игроков этого амплуа — Гавриков, Нестеров, Проворов, Задоров и Зуб.

— Рафиков, Марченко, Яковлев и Ожиганов — наиболее очевидные кандидаты на то, чтобы остаться в сборной после приезда ребят из-за океана и поехать на ЧМ, — считает Алексей Бадюков. — Правда, все они защитники атакующего плана, которых и среди подъезжающих энхаэловцев много. Поэтому всё зависит от того, как тренерский штаб будет расставлять иерархию среди игроков обороны. Например, Гавриков и Зуб могут сыграть как в атаке, так и строго в обороне. В атакующем плане можно больше всего на Проворова рассчитывать.

Менее ясной остается ситуация с нападением, где не может пока играть Толчинский, уже приехал из-за океана Григоренко, а скоро подъедет и Барабанов.

— Тяжело сказать, кого вытеснят Григоренко и Барабанов, — резюмировал Бадюков. — Надо еще посмотреть матч с чехами, где тренерский штаб даст себя проявить тем, в ком сомневается. И даст возможность сыграть тем, кто не играл сегодня с финнами. Тут можно принять решение только по совокупности трех игр. Тем более не ясно, в каком состоянии приедут люди из Северной Америки. Да, Григоренко уже на месте, но Барабанову еще надо долететь и пройти все процедуры, чтобы была понятна его готовность.