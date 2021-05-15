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14:38 (мск), источник: ТАСС

Сборная Швеции обыграла финнов в матче Чешских хоккейных игр

ТАСС, 15 мая. Сборная Швеции победила команду Финляндии со счетом 3:2 в матче третьего тура Чешских хоккейных игр.

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Источник: РИА "Новости"

В составе шведов отличились Йеспер Фрёден (7-я минута), Филип Холландер (49) и Деннис Расмуссен (60), за сборную Финляндии шайбы забросили Антон Лунделль (24) и Ере Саллинен (60). Сборная Швеции набрала четыре очка и поднялась на вторую строчку турнирной таблицы, сборная Финляндии с тремя набранными очками занимает третью строчку.

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Позднее в субботу состоится встреча между сборными России (четвертое место, три очка) и Чехии (первое место, пять очков). Россияне досрочно выиграли Евротур. Для победы на Чешских играх российской команде необходима победа над чехами в основное время.

Чешские игры проходят в Праге в режиме «пузыря», турнир завершится 15 мая.

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3:2
1:0, 0:1, 2:1
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