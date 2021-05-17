Дмитрий Кравченко стал новым тренером ХК «Металлург-Жлобин»
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Кравченко стал новым тренером ХК «Металлург-Жлобин». На этом посту он сменил Анатолия Степанищева, сообщили БЕЛТА в
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дмитрий Кравченко стал новым тренером ХК «Металлург-Жлобин». На этом посту он сменил Анатолия Степанищева, сообщили БЕЛТА в
Под руководством прежнего наставника жлобинская хоккейная дружина добилась лучшего результата с 2013-го года, выйдя в полуфинал
В 2011-м и 2013 годах признавался лучшим хоккейным тренером Беларуси.