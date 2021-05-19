Стали известны соперники минской «Юности» по групповому раунду хоккейной Лиги чемпионов

Минская «Юность» сыграет в группе F, ее соперниками станут чешский «Оцеларжи», шведский «Лександ» и швейцарский «Фрибур-Готтерон».
Группу А составили «Векше» (Швеция), «Спарта-Прага» (Чехия), «Турку» (Финляндия), «Бремерхавен» (Германия).
В квартете В сыграют «Фрелунда» (Швеция), «Хельсинки» (Финляндия), «Млада Болеслав» (Чехия), «Цюрих» (Швейцария).
В группе С померятся силами «Лукко» (Финляндия), «Адлер Мангейм» (Германия), «Лозанна» (Швейцария), «Кардифф» (Великобритания).
Группа D такова: «Цуг» (Швецария), «Регле» (Швеция), «Ред Булл Мюнхен» (Германия), «Сендерюске» (Дания).
Группа Е после жеребьевки обрела такой вид: «Айсберен Берлин» (Германия), «Лугано» (Швейцария), «Шеллефтео» (Швеция), «Таппара» (Финляндия).
Группа G: «Рунгстед» (Дания), «Руан» (Франция), «Клагенфурт» (Германия), «Донбасс» (Украина).
Группа Н: «Ястшембе» (Польша), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия), «Фриск» (Норвегия), «Больцано» (Италия).
Расписание матчей группового раунда будет опубликовано в ближайшее время. На групповом этапе каждая команда проведет по матчу дома и в гостях. Два лучших коллектива из каждой группы выйдут в 1/8 финала.