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11:28 (мск), источник: Sport24

Скончался 32-летний экс-хоккеист сборной Чехии и клубов КХЛ Трончинский

Бывший защитник сборной Чехии Марек Трончинский скончался на 32-м году жизни. Об этом сообщил портал hokej.cz. Причины смерти не называются.

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Спортсмен выступал за чешскую национальную команду с 2011 по 2016 год и провел за нее 12 матчей. На клубном уроне Трончинский выступал за клубы КХЛ «Югра» (2012−2013) и «Слован» (2013−2014), а также за чешские «Кладно», «Били Тигржи», «Оцеларжи», «Младу-Болеслав», «Пардубице», «Литвинов» и английский «Шеффилд Стилерс».

Последним клубом Трончинского был румынский «Георгени».

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