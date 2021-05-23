Скончался 32-летний экс-хоккеист сборной Чехии и клубов КХЛ Трончинский

Спортсмен выступал за чешскую национальную команду с 2011 по 2016 год и провел за нее 12 матчей. На клубном уроне Трончинский выступал за клубы КХЛ «Югра» (2012−2013) и «Слован» (2013−2014), а также за чешские «Кладно», «Били Тигржи», «Оцеларжи», «Младу-Болеслав», «Пардубице», «Литвинов» и английский «Шеффилд Стилерс».