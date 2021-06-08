«Юность» прокомментировала исключение из розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов

«Юность» своевременно предоставила все гарантии, запрашиваемые хоккейной Лигой чемпионов, поэтому решение учредителей Лиги об отзыве нашей квоты стало достаточно неожиданным. Последний сезон нашего клуба в Лиге чемпионов стал самым успешным в истории, поэтому мы были воодушевлены возможностью улучшить свои достижения. К сожалению, спорт сегодня перестал быть свободным от политики, а давление, оказываемое на спортивные и коммерческие бренды, выросло в разы. Не всем удается противостоять этому давлению. И теперь хоккейная Лига чемпионов вместо поиска оптимальных путей разрешения возникших сложностей решила поддаться внешнему давлению и отобрать у нашего клуба заслуженное право представлять весь белорусский хоккей на международной арене, — говорится в сообщении.