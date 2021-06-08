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21:01 (мск), источник: БЕЛТА

«Юность» прокомментировала исключение из розыгрыша хоккейной Лиги чемпионов

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская «Юность» разместила на официальном сайте комментарий относительно исключения из числа участников хоккейной Лиги чемпионов, сообщает БЕЛТА.

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Источник: junost.hockey.by

«Юность» своевременно предоставила все гарантии, запрашиваемые хоккейной Лигой чемпионов, поэтому решение учредителей Лиги об отзыве нашей квоты стало достаточно неожиданным. Последний сезон нашего клуба в Лиге чемпионов стал самым успешным в истории, поэтому мы были воодушевлены возможностью улучшить свои достижения. К сожалению, спорт сегодня перестал быть свободным от политики, а давление, оказываемое на спортивные и коммерческие бренды, выросло в разы. Не всем удается противостоять этому давлению. И теперь хоккейная Лига чемпионов вместо поиска оптимальных путей разрешения возникших сложностей решила поддаться внешнему давлению и отобрать у нашего клуба заслуженное право представлять весь белорусский хоккей на международной арене, — говорится в сообщении.

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