Захаркин вошел в тренерский штаб «Крефельд Пингвин»

Захаркин ранее возглавлял уфимский «Салават Юлаев», ханты-мансийскую «Югру» и работал тренером в петербургском СКА и сборной России. Он является победителем Кубка Гагарина и чемпионата мира.

«В наш клуб приходит тренер, который до сих пор добивался успеха на всех уровнях. Игорь поможет нам в дальнейшем развитии и профессионализации наших клубных структур, как он часто делал в других клубах в своей карьере», — заявил директор «Крефельда» Сергей Савельев.