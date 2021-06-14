Захаркин вошел в тренерский штаб «Крефельд Пингвин»
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский специалист Игорь Захаркин вошел в тренерский штаб «Крефельд Пингвин», сообщается на сайте немецкого хоккейного клуба.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский специалист Игорь Захаркин вошел в тренерский штаб «Крефельд Пингвин», сообщается на сайте немецкого хоккейного клуба.
Захаркин ранее возглавлял уфимский «Салават Юлаев»,
«В наш клуб приходит тренер, который до сих пор добивался успеха на всех уровнях. Игорь поможет нам в дальнейшем развитии и профессионализации наших клубных структур, как он часто делал в других клубах в своей карьере», — заявил директор «Крефельда» Сергей Савельев.
Главным тренером немецкого клуба является американец Кларк Донателли.