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14 июня, источник: Спорт РИА Новости

Захаркин вошел в тренерский штаб «Крефельд Пингвин»

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Российский специалист Игорь Захаркин вошел в тренерский штаб «Крефельд Пингвин», сообщается на сайте немецкого хоккейного клуба.

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Захаркин ранее возглавлял уфимский «Салават Юлаев», ханты-мансийскую «Югру» и работал тренером в петербургском СКА и сборной России. Он является победителем Кубка Гагарина и чемпионата мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В наш клуб приходит тренер, который до сих пор добивался успеха на всех уровнях. Игорь поможет нам в дальнейшем развитии и профессионализации наших клубных структур, как он часто делал в других клубах в своей карьере», — заявил директор «Крефельда» Сергей Савельев.

Главным тренером немецкого клуба является американец Кларк Донателли.

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