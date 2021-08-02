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20:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия с победы стартовала на Кубке Глинки/Гретцки! 4 очка Мичкова помогли обыграть финнов

Главный талант нашей юниорки приложил руку почти ко всем голам команды. Сборная России сделала первый шаг к защите титула.

Финляндия U20
Россия U20
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Источник: fhr.ru

В Чехии и Словакии стартовал 30-й розыгрыш Кубка Глинки/Гретцки. Юбилейный турнир должен был пройти в прошлом году в Канаде, однако был отменён из-за сложной эпидемиологической ситуации. По той же причине родоначальники хоккея не выступят на этом форуме, а место 22-кратных обладателей титула займёт юниорская сборная Германии.

Российским юниорам, в свою очередь, ничего не помешало принять участие на уже традиционном турнире, и сегодня действующие чемпионы начали путь к защите трофея. Нашей команде, которая оказалась в группе А, в чешском Бржецлаве предстояло сыграть с юниорской сборной Финляндии. Также соперниками россиян по групповому этапу станут представители Швейцарии и Чехии. В параллельном квартете, матчи которого пройдут в словацком Пьештяны, оказались сборные Словакии, Швеции, США и Германии.

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Состав сборной России претерпел большое количество изменений по сравнению с чемпионатом мира, прошедшим в мае в США. Из игроков, завоевавших серебряные медали того первенства, на Кубок Глинки/Гретцки приехали основной голкипер Сергей Иванов, защитники Артём Дуда и Владислав Сапунов, а также форварды Иван Мирошниченко, ставший капитаном команды, Илья Квочко и Матвей Мичков. Последние трое сформировали первое атакующее звено российской команды. В качестве главного тренера сборной на турнире выступает Владимир Филатов.

В рамках подготовки к Кубку Глинки/Гретцки россияне 29 июля провели товарищеский матч с юниорами из Словакии, одержав победу со счётом 9:3. К первому матчу турнира в составе нашей команды по сравнению с той встречей произошло всего одно изменение — место защитника Аделя Сафина в заявке занял нападающий Даниил Бут.

Первый период начался с обоюдных удалений — на третьей минуте на скамейку штрафников отправился Иван Ремезовский, а на исходе седьмой шанс разыграть лишнего получили уже россияне. Подопечные Владимира Филатова распорядились своей возможностью лучше — финская бригада большинства не создала угрозы воротам Сергея Иванова, а вот нашим юниорам удалось открыть счёт. Бросок в исполнении Матвея Мичкова угодил в закрывавшего обзор голкиперу финнов Никласу Кокко Семёна Синяткина, после чего шайба отскочила к Илье Квочко, который в два касания отправил её в верхний угол, куда Кокко переместиться уже не успел.

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Для Мичкова это действие стало единственным опасным за весь первый период — то ли защитники соперника так хорошо по нему играли, то ли Матвей ещё не набрал оптимальной кондиции, но на площадке лидер атак сборной России был мало заметен. Впрочем, особо не блистали и остальные игроки. Несмотря на игровое преимущество, россиянам не получилось ещё раз поразить ворота финнов. При попытке атаковать позиционно, что происходило большую часть двадцатиминутки, нашим ребятам не хватало вариативности, и длительное владение шайбой в зоне сборной Финляндии так ни к чему и не приводило.

Наши географические соседи за стартовую треть матча создали ещё меньше, но на перерыв ушли при равном счёте. Россияне допустили ошибку в обороне, оставив на пятачке самого яркого игрока финнов Йоакима Кемелля — одного из двух хоккеистов Суоми, выступавшего на недавнем ЮЧМ, — и тот, получив пас из-за ворот, спокойно поразил владения Иванова.

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В середине второго периода российская команда снова вышла вперёд и вновь сделала это, реализовав численное преимущество. Отличился уже сам Матвей Мичков, бросок которого на этот раз попал не в находящегося перед вратарём игрока, а прямиком в верхний угол ворот.

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Правда, за две минуты до конца второй трети финны отыгрались во второй раз, тоже использовав большинство. Никем не прикрытый Топи Рённи поразил уже пустой угол ворот Иванова.

К слову, игроки россиян достаточно часто удалялись во втором периоде, а в отрезке между двумя заброшенными шайбами нашим ребятам и вовсе пришлось защищаться чуть менее полутора минут в формате «пять на три», с чем подопечные Владимира Филатова достойно справились.

Третий период начался с очередной шайбы сборной России, и снова непосредственное участие в ней принял Матвей Мичков, который с каждой сменой выглядел всё убедительнее. Нападающий системы СКА вывел на бросок Михаила Гуляева, и тот беспрепятственно отправил шайбу в ворота.

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Финны, естественно, бросились отыгрываться, но их самый опасный момент закончился попаданием в штангу, а замена голкипера на шестого полевого игрока привела лишь к голам Матвея Мичкова, который набрал четыре очка за матч, и Глеба Трикозова.

Таким образом, юниорская сборная России с победы начала Кубок Глинки/Гретцки и сделала первый шаг к защите титула. Следующий матч со сборной Швейцарии — уже завтра.

Дмитрий Сторожев

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