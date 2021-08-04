Русские юниоры громят всех подряд на неофициальном чемпионате мира. У Мичкова дубль и с Чехией
Сборная России с первого места в группе вышла в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки.
Сборная России с первого места в группе вышла в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки.
Кубок Глинки/Гретцки настолько быстротечный турнир, что групповой этап завершается уже на третий день. Благодаря двум победам россияне в полуфинал попали досрочно, однако чтобы выйти с первого места, надо было побеждать и чехов. Накануне хозяева уступили финнам, и с Россией им нужна была только три очка, чтобы досрочно не завершать турнир. И по первому периода казалось, что у них на это есть приличные шансы.
Команда Владимира Филатова в Бржецлаве начинает матчи из рук вон плохо. Во всех трех играх первые периоды получились если не провальными, то неудачными. С чехами так вообще «Красная машина» пропустила один гол, а могла и больше: один раз спасла штанга, и еще вратарь Иванов сделал парочку классных сэйвов. У россиян были чудовищные провалы в обороне, и главное было непонятно, откуда они возникли. Но самое поразительное, что все изменилось после перерыва. На первой же минуте второго периода Мичков сравнял счет, забросив свою пятую шайбу на турнире. В своей сборной Матвей абсолютно лучший игрок по очкам, однако не среди всех — он второй в гонке бомбардиров. После двух игр у словака Дворского было 10 (6+4) баллов, у россиянина — 7 (4+3).
Гол 19-го номера завел всю сборную России. Довольно быстро Мирошниченко, которого на игру с Чехией Филатов передвинул от Мичкова во второе звено, вывел свою команду вперед. В следующие несколько минут хозяева пропустили еще две шайбы: отличились Роговский и Григорьев. Гости полностью контролировали ход матча: красиво разыгрывали атаки, креативили. Мирошниченко заходил на дубль, Перевалов не попал в пустой угол. Тем временем тренерский штаб опять начал менять звенья, пробуя все новые и новые сочетания, — подготовка к
В третьем периоде чехам нужно было забивать как минимум трижды, чтобы не завершать уже сегодня выступление на турнире. Сделать это против такой сборной России было проблематично. И даже поддержка трибун (на вечерний матч собралось приличное количество местных болельщиков) не помогала. После 9:2 со Швейцарией Филатов признался, что не полностью доволен игрой команды. «Мы забросили девять шайб — и мы играем ради радости болельщиков, это хорошо. Но я больше думаю о том, что в конце пропустили две шайбы — расслабились. Сказали ребятам о наших опасениях в раздевалке», — сказал главный тренер. Кажется, и по итогам этого матча у него останутся вопросы к команде, ведь соперник трижды забил (третий гол россияне пропустили на последней минуте встречи). Зато в третьей двадцатиминутке не бросили атаковать и забили еще несколько голов: Демидов и Роговский (у него дубль) отличились.
В параллельном матче за победу в группе B рубились словаки со шведами. И там было намного интереснее: сначала «Тре Крунур» вели в счете, потом хозяева льда смогли отыграться. В итоге Словакия, которую называют настоящим открытием этого турнира, победила со счетом 4:3 и заняла первое место в группе. Это значит, сборная России с ней может встретиться только в финале, а в пятницу, 5 августа, в полуфинале сыграет со Швецией.
Дарья Тубольцева