Русские юниоры громят всех подряд на неофициальном чемпионате мира. У Мичкова дубль и с Чехией

Кубок Глинки/Гретцки настолько быстротечный турнир, что групповой этап завершается уже на третий день. Благодаря двум победам россияне в полуфинал попали досрочно, однако чтобы выйти с первого места, надо было побеждать и чехов. Накануне хозяева уступили финнам, и с Россией им нужна была только три очка, чтобы досрочно не завершать турнир. И по первому периода казалось, что у них на это есть приличные шансы.

Команда Владимира Филатова в Бржецлаве начинает матчи из рук вон плохо. Во всех трех играх первые периоды получились если не провальными, то неудачными. С чехами так вообще «Красная машина» пропустила один гол, а могла и больше: один раз спасла штанга, и еще вратарь Иванов сделал парочку классных сэйвов. У россиян были чудовищные провалы в обороне, и главное было непонятно, откуда они возникли. Но самое поразительное, что все изменилось после перерыва. На первой же минуте второго периода Мичков сравнял счет, забросив свою пятую шайбу на турнире. В своей сборной Матвей абсолютно лучший игрок по очкам, однако не среди всех — он второй в гонке бомбардиров. После двух игр у словака Дворского было 10 (6+4) баллов, у россиянина — 7 (4+3).

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSKWfgYgvnG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hockey photo & video (@tophockeyphoto)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Гол 19-го номера завел всю сборную России. Довольно быстро Мирошниченко, которого на игру с Чехией Филатов передвинул от Мичкова во второе звено, вывел свою команду вперед. В следующие несколько минут хозяева пропустили еще две шайбы: отличились Роговский и Григорьев. Гости полностью контролировали ход матча: красиво разыгрывали атаки, креативили. Мирошниченко заходил на дубль, Перевалов не попал в пустой угол. Тем временем тренерский штаб опять начал менять звенья, пробуя все новые и новые сочетания, — подготовка к плей-офф уже началась. И даже еще один пропущенный гол не смутил россиян. Завершился период еще одной шайбой Мичкова — 16-летний форвард пока делает по дублю в каждой игре.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CSKWjGuAT4O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CSKWjGuAT4O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CSKWjGuAT4O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Hockey photo & video (@tophockeyphoto)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В третьем периоде чехам нужно было забивать как минимум трижды, чтобы не завершать уже сегодня выступление на турнире. Сделать это против такой сборной России было проблематично. И даже поддержка трибун (на вечерний матч собралось приличное количество местных болельщиков) не помогала. После 9:2 со Швейцарией Филатов признался, что не полностью доволен игрой команды. «Мы забросили девять шайб — и мы играем ради радости болельщиков, это хорошо. Но я больше думаю о том, что в конце пропустили две шайбы — расслабились. Сказали ребятам о наших опасениях в раздевалке», — сказал главный тренер. Кажется, и по итогам этого матча у него останутся вопросы к команде, ведь соперник трижды забил (третий гол россияне пропустили на последней минуте встречи). Зато в третьей двадцатиминутке не бросили атаковать и забили еще несколько голов: Демидов и Роговский (у него дубль) отличились.

В параллельном матче за победу в группе B рубились словаки со шведами. И там было намного интереснее: сначала «Тре Крунур» вели в счете, потом хозяева льда смогли отыграться. В итоге Словакия, которую называют настоящим открытием этого турнира, победила со счетом 4:3 и заняла первое место в группе. Это значит, сборная России с ней может встретиться только в финале, а в пятницу, 5 августа, в полуфинале сыграет со Швецией.