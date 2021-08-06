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22:33 (мск), источник: Sport24

Героическая победа русских юниоров! Отыгрались с 0:2 и 2:4, выйдя в финал неофициального ЧМ

Где впервые в истории их ждет Словакия.

Россия U20
Швеция U20
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Источник: fhr.ru

Сборная России на Кубок Глинки/Гретцки приехала фаворитом. И не только потому что является действующим чемпионом неофициального чемпионата мира среди игроков до 18 лет, а потому что собрала одну из самых талантливых команд за последние годы. На групповом этапе подопечные Филатова подтвердили свой класс: выиграли все три встречи и без особого труда вышли в полуфинал. Американцы, к примеру, остались за бортом, но на августовский турнир они никогда всех сильнейших и не привозят.

В первых матчах тренерский штаб много экспериментировал: Мичков и Мирошниченко начинали выступление в одной тройке, но с середины второй игры их разбили. Это решение Филатова обсуждалось больше всего. Спрашивали об этом и самих хоккеистов. Иван, который является капитаном этой сборной, в интервью официальному сайту ИИХФ признался, что «с ним [Матвеем] очень легко играть, потому что нужно знать, как это делать». Для обоих разведение по разным звеньям пошло на пользу: Мичков продолжил пачками набирать очки, а Мирошниченко стал его догонять. Вот только в полуфинале со шведами оба долгое время не могли принести пользы.

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По традиции этого турнира россияне начали плохо и пропустили первым. Правда, на этот раз «горели» аж 0:2. Спасать ситуацию вызвался игрок, появление которого в сборной вызывало наибольшие споры. Сократил отставание в счете в концовке периода Даниил Ларькин — сын Валерия Ларькина, члена Правления Федерации хоккея России и президента Ассоциации предприятий похоронной отрасли Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Его появление в сборной связывали с должностью отца, но, как, мы видим, в нужный момент он смог помочь.

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Второй период выдался еще более результативным. Началось все с гола Перевалова, однако через 12 секунд Леккеримяки вновь вывел Швецию вперед, оформив хет-трик. Удивительно, но до этой игры в активе этого шведского форварда было всего 2 (2+0) очка в трех матчах. Лучшим же бомбардиром шведов шел защитник Матиас Хавелид. Любопытно, что в этой же сборной первым вратарем является его брат-близнец Хуго, а их дядя Магнус Хавелид — главный тренер команды.

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Вторая двадцатиминутка получилась огненной на моменты — практически в каждой атаке соперники могли забивать. Мичков в итоге не ушел со льда без гола, реализовав выход «один в ноль». Затем шведы опять повели в счете, а в концовке периода россияне сравняли.

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Создавалось впечатление, что постепенно у «Тре Крунур» заканчиваются силы, а «Красная машина», наоборот, третьем периоде готова была прибавить. И на шестой минуте Роговский впервые в этом матче вывел команду вперед. Через несколько минут Демидов сделал 6:4. Для выхода в финал осталось дотерпеть меньше 15 минут! Пришлось понервничать, потому что за пять минут до конца шведы отыграли одну шайбу, однако в итоге победу удалось удержать. В параллельном полуфинале было не так интересно — там Словакия прошлась катком по сборной Финляндии и победила 6:2. Уже завтра нас ждем исторический финал Россия — Словакия, ведь хозяева турнира еще никогда в нем не играли.

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