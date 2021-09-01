Хоккеисты «Немана» и «Локомотива» добились уверенных побед в стартовом туре чемпионата Беларуси

Поединок в Орше проходил с преимуществом хозяев, на тренерский мостик которых вернулся Игорь Жилинский. В итоге, забросив в каждом из периодов по шайбе, «Локомотив» оформил уверенную победу силами молодых хоккеистов Ивана Некрасова, Александра Чабана и Руслана Гайсина.

Гродненский «Неман» в первой за четыре года игре против «Витебска» воспользовался излишним гостеприимством «медведей» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). У победителей, по ходу встречи имевших неоспоримое преимущество, заброшенными шайбами отметились Сергей Малявко (18-я минута), Никита Крыскин (24-я минута), Артем Левша (35-я минута) и Александр Малявко (43-я минута, большинство). У проигравших гол престижа на счету Артура Гильманова (51-я минута).

В еще одном матче дня новополоцкий «Химик» одержал волевую победу над «Лидой» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Команда из Гродненской области отлично начала матч и уже на второй минуте повела в счете. Ворота Степана Горячевских поразил Владимир Михайлаки. Но гости не сложили руки, смогли переломить ход неудачно складывавшегося для них матча, и во втором периоде Денис Кирпиченок сравнял счет.