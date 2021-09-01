Текущие события
Хоккей. НХЛ
26.06
Тампа-Бэй
Айлендерс
10
Хоккей. НХЛ
29.06
Тампа-Бэй
Монреаль
51
Хоккей. НХЛ
1.07
Тампа-Бэй
Монреаль
31
Хоккей. НХЛ
3.07
Монреаль
Тампа-Бэй
36
Хоккей. НХЛ
6.07
Монреаль
Тампа-Бэй
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
8.07
Тампа-Бэй
Монреаль
10
Все события
Фоторепортажи
32Все участники Лиги чемпионов по группам
30Карпин проверял силу и толкался с футболистами. Как Россия готовится к Хорватии (фото)
22:28 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Немана» и «Локомотива» добились уверенных побед в стартовом туре чемпионата Беларуси

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты гродненского «Немана» и оршанского «Локомотива» добились уверенных побед в стартовом туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Поединок в Орше проходил с преимуществом хозяев, на тренерский мостик которых вернулся Игорь Жилинский. В итоге, забросив в каждом из периодов по шайбе, «Локомотив» оформил уверенную победу силами молодых хоккеистов Ивана Некрасова, Александра Чабана и Руслана Гайсина.

Гродненский «Неман» в первой за четыре года игре против «Витебска» воспользовался излишним гостеприимством «медведей» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). У победителей, по ходу встречи имевших неоспоримое преимущество, заброшенными шайбами отметились Сергей Малявко (18-я минута), Никита Крыскин (24-я минута), Артем Левша (35-я минута) и Александр Малявко (43-я минута, большинство). У проигравших гол престижа на счету Артура Гильманова (51-я минута).

В еще одном матче дня новополоцкий «Химик» одержал волевую победу над «Лидой» — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0). Команда из Гродненской области отлично начала матч и уже на второй минуте повела в счете. Ворота Степана Горячевских поразил Владимир Михайлаки. Но гости не сложили руки, смогли переломить ход неудачно складывавшегося для них матча, и во втором периоде Денис Кирпиченок сравнял счет.

В заключительной двадцатиминутке Даниил Сотишвили вывел свою команду вперед, а Артем Логунов упрочил преимущество «Химика».

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Китайские инженеры научили двуногого робота летать (Видео)
«Авангард» разгромил ЦСКА и выиграл Кубок Открытия КХЛ
Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС
Украина практически лишилась шансов выиграть группу отбора ЧМ
Российский вратарь заключил контракт с клубом НХЛ на $12 млн
Бразильская конфедерация футбола пожаловалась в ФИФА на «Зенит»
Александр Емельяненко дал согласие на бой с Вячеславом Дациком
СМИ: полузащитник «Барселоны» может перейти в российский клуб
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь