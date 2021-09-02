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2 сентября, источник: БЕЛТА

Жлобинский «Металлург» нанес поражение минской «Юности» в матче чемпионата Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жлобинский «Металлург» в овертайме нанес поражение минской «Юности» в матче второго тура чемпионата Беларуси. Команда Дмитрия Кравченко праздновала победу со счетом 4:3 (1:1, 0:1, 2:1, 1:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Гости не стушевались перед командой из Минска, отвечая атаками на попытки «Юности» открыть счет. Тем не менее, первыми отличились действующие чемпионы Беларуси. На 11-й минуте усилия партнеров по команде завершил Сергей Дрозд. «Стальные волки» не сдались на милость титулованных соперников и смогли отыграться. Через две минуты с небольшим после гола в их ворота, отличился Алексей Мастрюков.

Минчане усилили натиск на ворота соперников и Егор Гайнетдинов вновь вывел команду Евгения Есаулова вперед. Но для победы этого оказалось недостаточно. Точные броски Александра Тимирева и Владимира Еременкова поставили «Юность» на грань поражения. Но тут свое веское слово сказал Кирилл Брикун, шайба которого перевела игру в овертайм. Правда, дополнительное время долго не продлилось. Гости оформили викторию благодаря точному броску Вячеслава Андрющенко.

Отметим победу «Шахтера», который одержал первую победу в сезоне, одолев «Могилев» — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). У «горняков» забрасывали Дмитрий Пестунов и Кирилл Никулин. В еще одном матче дня «Динамо-Молодечно» оставило не у дел серебряных медалистов прошлогоднего чемпионата из «Гомеля» — 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). В составе команды представляющей Минскую область отметим автора голевого дубля Павла Копытина и уверенно сыгравшего в воротах Михаила Карнаухова. Автором третьей шайбы в ворота «рысей» стал Никита Пышкайло, поразивший пустые ворота.

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