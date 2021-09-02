Жлобинский «Металлург» нанес поражение минской «Юности» в матче чемпионата Беларуси

Гости не стушевались перед командой из Минска, отвечая атаками на попытки «Юности» открыть счет. Тем не менее, первыми отличились действующие чемпионы Беларуси. На 11-й минуте усилия партнеров по команде завершил Сергей Дрозд. «Стальные волки» не сдались на милость титулованных соперников и смогли отыграться. Через две минуты с небольшим после гола в их ворота, отличился Алексей Мастрюков.

Минчане усилили натиск на ворота соперников и Егор Гайнетдинов вновь вывел команду Евгения Есаулова вперед. Но для победы этого оказалось недостаточно. Точные броски Александра Тимирева и Владимира Еременкова поставили «Юность» на грань поражения. Но тут свое веское слово сказал Кирилл Брикун, шайба которого перевела игру в овертайм. Правда, дополнительное время долго не продлилось. Гости оформили викторию благодаря точному броску Вячеслава Андрющенко.