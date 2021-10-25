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17:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Знарок и Зубов войдут в тренерский штаб сборной России на Кубке Карьяла и МЧМ-2022

Олег Знарок и Сергей Зубов будут работать в тренерском штабе сборной России по хоккею на Кубке Карьяла, сообщает 25 октября РИА «Новости».

Россия
Россия U20
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Источник: Спорт-Экспресс

Турнир пройдет в Хельсинки (Финляндия) с 11 по 14 ноября. Ранее стало известно, что руководить сборной на турнире будет Олег Браташ.

Также указано, что в таком составе тренерский штаб будет работать с молодежной сборной России на чемпионате мира. Кроме того, в штаб войдет тренер Владимир Филатов.

МЧМ пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 5 января.

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