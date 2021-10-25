Знарок и Зубов войдут в тренерский штаб сборной России на Кубке Карьяла и МЧМ-2022

Турнир пройдет в Хельсинки (Финляндия) с 11 по 14 ноября. Ранее стало известно, что руководить сборной на турнире будет Олег Браташ.

Также указано, что в таком составе тренерский штаб будет работать с молодежной сборной России на чемпионате мира. Кроме того, в штаб войдет тренер Владимир Филатов.