Объявлен состав сборной России на Кубок Карьяла

Защитники : Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Нападающие : Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все — «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба — «Динамо» М), Никита Тертышный («Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарев («Спартак»).

7 ноября команда соберется в Москве, 9 ноября вылетит в Хельсинки. Первый матч на турнире команда проведет 11 ноября, когда сыграет с Финляндией. 13 ноября команде будет противостоять Швеция, а 14 ноября — Чехия.