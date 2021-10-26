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17:45 (мск), источник: Sport24

Объявлен состав сборной России на Кубок Карьяла

Штаб сборной России определился с составом национальной команды, которая примет участие в первом этапе Еврохоккейтура — Кубке Карьяла.

Россия
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Источник: Sport24

Вратари: Ярослав Аскаров (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Владимир Галкин («Автомобилист»).

Защитники: Александр Никишин, Егор Савиков (оба — «Спартак»), Сергей Телегин («Трактор»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Кирилл Кирсанов, Арсений Коромыслов, Никита Смирнов (все — СКА), Семен Чистяков («Авангард»), Никита Новиков («Динамо» М), Владимир Грудинин (ЦСКА).

Нападающие: Данил Башкиров («Салават Юлаев»), Артем Галимов, Дмитрий Воронков, Илья Сафонов (все — «Ак Барс»), Дмитрий Рашевский, Иван Дидковский (оба — «Динамо» М), Никита Тертышный («Трактор»), Никита Чибриков, Федор Свечков, Марат Хуснутдинов, Матвей Мичков (все — СКА), Максим Федотов («Торпедо»), Никита Гуслистов («Северсталь»), Павел Тютнев («Локомотив»), Василий Пономарев («Спартак»).

7 ноября команда соберется в Москве, 9 ноября вылетит в Хельсинки. Первый матч на турнире команда проведет 11 ноября, когда сыграет с Финляндией. 13 ноября команде будет противостоять Швеция, а 14 ноября — Чехия.

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