Сборная Швеции по хоккею победила Чехию в матче Кубка Карьяла

Встреча, прошедшая в шведском Линчепинге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу хозяев льда. У победителей шайбы забросили Понтус Хольмберг (9-я минута), Карл Клингберг (15), Йеспер Олофссон (39) и Антон Бенгтссон (40). В составе проигравших отличился Филип Хлапик (58).