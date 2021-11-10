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23:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швеции по хоккею победила Чехию в матче Кубка Карьяла

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Чехии в стартовом матче первого этапа Евротура Кубок Карьяла.

Чехия
Швеция
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в шведском Линчепинге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу хозяев льда. У победителей шайбы забросили Понтус Хольмберг (9-я минута), Карл Клингберг (15), Йеспер Олофссон (39) и Антон Бенгтссон (40). В составе проигравших отличился Филип Хлапик (58).

Сборная России начнет выступление на Кубке Карьяла в четверг в Хельсинки матчем с командой Финляндии.

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