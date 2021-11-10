Сборная Швеции по хоккею победила Чехию в матче Кубка Карьяла
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сборная Швеции по хоккею одержала победу над командой Чехии в стартовом матче первого этапа Евротура Кубок Карьяла.
Чехия
Швеция
Встреча, прошедшая в шведском Линчепинге, завершилась со счетом 4:1 (2:0, 2:0, 0:1) в пользу хозяев льда. У победителей шайбы забросили Понтус Хольмберг (9-я минута), Карл Клингберг (15), Йеспер Олофссон (39) и Антон Бенгтссон (40). В составе проигравших отличился Филип Хлапик (58).
Сборная России начнет выступление на Кубке Карьяла в четверг в Хельсинки матчем с командой Финляндии.