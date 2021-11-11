С Мичковым, но без Знарка: российские хоккеисты открывают олимпийский сезон
Сборная России по хоккею матчем против команды Финляндии на «Хартвалл Арене» в Хельсинки в четверг открывает новый сезон.
На Кубке Карьяла, первом в сезоне-2021/22 этапе Евротура, Россию представит составленная по большей части из кандидатов на молодежный чемпионат мира в Канаде команда под руководством Олега Браташа. В середине октября Браташ сменил Игоря Ларионова на посту главного тренера молодежной сборной России. Легендарный «Профессор» был переведен во вторую сборную России.
Кубок Карьяла проходит с 10 по 14 ноября. В среду в первой игре турнира, вынесенной в Линчепинг, шведы победили команду Чехии со счетом 4:1.
В составе сборной России на турнир отправились 28 хоккеистов, пятнадцать из которых претендуют на участие в молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне и Ред-Дире. Трое из них — вратарь Ярослав Аскаров, защитник Шакир Мухамадуллин и форвард Марат Хуснутдинов — уже играли на Кубке Карьяла год назад. Нападающий Никита Чибриков дебютировал в составе главной сборной и даже отметился голом на Шведских играх в феврале.
Повышенное внимание в ноябрьском созыве сборной России вызывает фигура 16-летнего форварда петербургского СКА Матвея Мичкова, начинавшего этот сезон в КХЛ. Уже в четверг хоккеист, как ожидается, станет самым молодым игроком сборной в истории отечественного хоккея. Этот рекорд принадлежит голкиперу Владиславу Третьяку (17 лет 7 месяцев 8 дней). В российской истории самым молодым игроком был Александр Овечкин (17 лет 11 месяцев 15 дней), уже успевший поздравить вундеркинда.
«Матвей привет, Ови на связи. Хочу поздравить тебя с вызовом в национальную сборную России. Молодец, ты побил мой рекорд. Хочу пожелать тебе успехов, всего самого наилучшего, работай, и всё у тебя получится», — сказал Овечкин в видеообращении.
По словам Олега Браташа, Мичков полностью готов к игре с опытными финнами. «Мичков подготовлен для проверки опытными финнами. Пусть он и моложе остальных кандидатов на молодежный чемпионат мира, но не уступает им ни в физическом развитии, ни в игровом плане. У Мичкова очень хорошие двигательные навыки, он развит физически хорошо. Он похож на Овечкина в этом возрасте, похожее развитие. Матвей не по годам силен физически, что на поле дает ему мощь и быстроту», — сказал Браташ.
В качестве тренера-консультанта сборной в Хельсинки отправился Олег Знарок (стал консультантом после того, как его кандидатура не была утверждена в должности главного тренера национальной команды на Олимпиаде в Пекине), но в среду ему пришлось покинуть расположение сборной России из-за болезни.
«После прилета в Финляндию почувствовал недомогание, есть симптомы ОРВИ. Сейчас поеду лечиться в Петербург. Жалко, что так вышло. У нас в сборной собрались хорошие ребята. Желаю им удачно выступить на турнире! Конечно, буду смотреть все игры, общаться с тренерским штабом по видеосвязи. Впереди нас ждет много работы и все самые важные турниры», — сказал Знарок, чьи слова РИА Новости предоставила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
В первом матче соперниками сборной России в составе финнов станут сразу десять чемпионов мира 2019 года (вратарь Юсси Олкинуора, защитники Микко Лехтонен, Петтери Линдбом, Миика Койвисто, Атте Охтамаа, форварды Марко Анттила, Вели-Матти Савинайнен, Нико Оямяки, Тони Раяла, Харри Песонен).
На Кубке Карьяла у команды Финляндии сыграют девять игроков из КХЛ, пять из которых представляют «Йокерит». Выделяется и связка из подмосковного «Витязя» Миро Аалтонен — Нико Оямяки. Кроме того сыграют проводящие первый сезон в Европе после долгих лет в НХЛ Валттери Филппула и Сами Ватанен (оба — «Женева-Серветт»).
Шведская сборная пригласила в Хельсинки из КХЛ только вратаря СКА Ларса Юханссона, за чешскую команду сыграют защитники Якуб Ержабек («Спартак») и Давид Скленичка («Йокерит»).
Сборная России в четверг сыграет с финнами (19:30 мск), в субботу — со шведами (15:00 мск), в воскресенье — с чехами (14:30 мск).
Семен Галькевич