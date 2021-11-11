Разин будет консультировать сборную России в удаленном формате

«Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удаленном формате. Нам импонирует игра “Северстали”, система, которую продвигает Разин. Это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться», — сказал Ротенберг.