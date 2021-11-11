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12:11 (мск), источник: Sports.Ru

Разин будет консультировать сборную России в удаленном формате

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг перед стартом Кубка «Карьялы» сообщил, что главный тренер «Северстали» Андрей Разин будет консультантом сборной России.

Россия
Северсталь
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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас мы договорились с Андреем Разиным. Он будет помогать штабу сборной России, будет консультировать в удаленном формате. Нам импонирует игра “Северстали”, система, которую продвигает Разин. Это агрессивный, активный хоккей. Мы хотим видеть в штабе таких специалистов, хотим учиться и развиваться», — сказал Ротенберг.

На данный момент «Северсталь» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ.

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