16-летний хоккеист сборной России обошел Овечкина и Третьяка

16-летний форвард стал самым молодым дебютантом в истории отечественного хоккея — как советского, так и российского периода. Он обошел Александра Овечкина, который впервые вышел на лед в составе сборной в возрасте 17 лет 11 месяцев и 15 дней. Также Мичков побил рекорд Владислава Третьяка. Голкипер дебютировал за сборную СССР в возрасте 17 лет семи месяцев и восьми дней.

В 2021 году Мичков помог юниорской сборной России завоевать золото Кубка Глинки/Гретцки. Он стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 13 очков в пяти играх. На его счету восемь заброшенных шайб и пять результативных передач.