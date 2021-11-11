Сборная России по хоккею всухую проиграла Финляндии в матче Кубка Карьяла

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу финнов, все шайбы были заброшены в большинстве. Матч стал первой проверкой для молодых российских хоккеистов на Кубке Карьяла. В составе команды Финляндии на лед вышли десять чемпионов мира 2019 года. У россиян дебютную игру провел Матвей Мичков, который в возрасте 16 лет 11 месяцев 2 дней стал самым юным хоккеистом, появлявшимся на льду в составе сборной России или СССР. Предыдущим обладателем достижения был голкипер Владислав Третьяк, который дебютировал в возрасте 17 лет 7 месяцев 8 дней.

Вопреки ожиданиям место в российских воротах занял не Ярослав Аскаров, который готовится к декабрьскому молодежному чемпионату мира. Последний рубеж защищал вызванный в национальную команду в последний момент голкипер «Северстали» Дмитрий Шугаев.

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Россияне держались половину игры, имели несколько попыток в большинстве, но мастерство финнов воплотилось в голы в середине второго периода. Удаление Александра Никишина на 28-й минуте реализовал Харри Песонен, а через четыре минуты форвард «Витязя» Миро Аалтонен пробил Шугаева при игре «пять на три».

Двух набранных ко второму перерыву очков Аалтонену показалось мало. На 45-й минуте матч-штраф получил форвард сборной России Иван Зинченко. После этого Аалтонен сделал гол для Валттери Филппулы, в этом сезоне вернувшегося в Европу. Пробить вратаря «Магнитки» Олкинуору сборной России в этот вечер так и не удалось.