Олимпийская сборная России по хоккею уступила немцам в товарищеском матче
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли команде Германии на товарищеском турнире.
Россия
Германия
Встреча завершилась победой немцев со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). В составе российской команды отличились Максим Грошев (8-я минута), Максим Цыплаков (9) и Максим Соркин (54).
В другом матче товарищеского турнира в Германии команда Словакии разгромила сборную Швейцарии со счетом 7:1. Во втором туре олимпийская команда России сыграет со словаками 13 ноября.