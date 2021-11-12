Олимпийская сборная России по хоккею уступила немцам в товарищеском матче

Встреча завершилась победой немцев со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). В составе российской команды отличились Максим Грошев (8-я минута), Максим Цыплаков (9) и Максим Соркин (54).

В другом матче товарищеского турнира в Германии команда Словакии разгромила сборную Швейцарии со счетом 7:1. Во втором туре олимпийская команда России сыграет со словаками 13 ноября.