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00:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская сборная России по хоккею уступила немцам в товарищеском матче

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Хоккеисты олимпийской сборной России проиграли команде Германии на товарищеском турнире.

Россия
Германия
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась победой немцев со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1). В составе российской команды отличились Максим Грошев (8-я минута), Максим Цыплаков (9) и Максим Соркин (54).

В другом матче товарищеского турнира в Германии команда Словакии разгромила сборную Швейцарии со счетом 7:1. Во втором туре олимпийская команда России сыграет со словаками 13 ноября.

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