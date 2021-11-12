Овечкин стал легендой Америки, двое спились, Буре — в Книге рекордов Гиннесса. 10 самых юных игроков сборной России

В первом матче сборной России на Кубке Карьяла был установлен большой рекорд. В составе команды Олега Браташа на игру с Финляндией (0:3) вышел Матвей Мичков, став самым молодым игроком национальной сборной в истории российского и советского хоккея. Мичков дебютировал за взрослую национальную команду в 16 лет 11 месяцев 2 дня. Приводим топ-10 самых юных игроков в истории отечественного хоккея (сборной Росиии и СССР).

9−10. Александр Якушев и Павел Буре — оба 18 лет 1 месяц 24 дня

Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев дебютировал в национальной команде в 1965 году в выставочном матче с Канадой (5:1). Полноценный дебют состоялся через два года — на чемпионате мира в Австрии провел два матча и отметился заброшенной шайбой. Звездный час форварда настал в 1972 году, когда он стал олимпийским чемпионом и самым результативным игроком сборной СССР в легендарной Суперсерии с канадцами. Якушев в четырех матчах набрал 11 (7+4) очков и в каждой игре был признан лучшим хоккеистом своей команды.

Дебют «Русской ракеты» на взрослом уровне состоялся 24 мая 1989 года на турнире «Кубок Японии» в Токио в матче против Чехословакии. Через год Буре выиграл чемпионат мира. А еще через год уедет в НХЛ, где влюбил в себя тысячи фанатов «Ванкувера». После развала СССР играл за сборную России, с которой выиграл бронзовые и серебряные медали Олимпиады. На ОИ-1998 в Нагано забил пять голов в полуфинале сборной Финляндии. С этим достижением Павел попал в Книгу рекордов Гиннесса.

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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BIDXxVgguYh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Pavel Bure (@pavelbureofficial)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

8. Кирилл Кирсанов — 18.1.17.

Талантливый защитник из системы СКА в прошлом году съездил на свой первый молодежный чемпионат мира, а затем получил вызов на «Шведские хоккейные игры». Таким образом Кирсанов дебютировал за взрослую сборную в 18 лет и вошел в топ-10 самых молодых хоккеистов в истории отечественного хоккея. В этом сезоне Кирилл провел 22 матча в КХЛ, в которых набрал 4 (0+4) очка и готовится поехать на второй в карьере МЧМ.

7. Юрий Чичурин — 18.1.6

За сборную СССР нападающий «Химика» и «Динамо» поиграл совсем немного — провел всего девять матчей, в которых забросил три шайбы. Зато дебютировал довольно рано — в 1965 году, когда Юрию было 18 лет. За свою карьеру шесть раз становился бронзовым призером чемпионата СССР и дважды серебряным. В 1972 году выиграл Кубок СССР в составе бело-голубых. Играл в тройке с Александром Мальцевым.

«Неординарность решений, принимаемых в доли секунды — вот что отличало его. Юра напоминает мне манерой своей игры нынешнего Павла Дацюка», — говорил комментатор Владимир Писаревский.

Полностью реализоваться в хоккее не смог из-за проблем с алкоголем, закончив с большим спортом в 29 лет.

6. Михаил Татаринов — 18.1.3

Его считали одним из самых перспективных защитников последних созывов сборной СССР. Но алкоголь, карты, убийство, тюрьма поставили крест на его спортивной карьере. Впервые за взрослую сборную Михаил сыграл в 1984 году, а через два года попал в первую для себя неприятную ситуацию. Он должен был ехать в составе сборной СССР на Олимпийские игры в Калгари, но накануне турнира на тренировке московского «Динамо» его жестко встретил Зинэтула Билялетдинов, на следующий день у Татаринова опухла челюсть, а рентген показал перелом. После этого он ушел в запой. Пробовал себя в НХЛ, но из-за алкоголя ничего толком не получилось. Позже к выпивке добавились азартные игры. В 2001-м году бывший хоккеист зарезал человека и загремел в тюрьму.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GlecCsa4Ors" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

5. Даниил Чайка — 18.0.14

Талантливый защитник дебютировал во взрослой сборной на Кубке Карьяла в прошлом году. Формально турнир был среди взрослых, однако тогда сборная России привезла молодежный состав под руководством Игоря Ларионова. Даниил был младшим в команде. В этом году защитник подписал контракт-новичка с «Вегасом» и сейчас выступает в OHL — в 14 матчах у него 13 (3+10) очков.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CHX_DpXg3e1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CHX_DpXg3e1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CHX_DpXg3e1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Daniil Chayka (@_daniilchayka)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

4. Никита Чибриков — 17.11.26

На Шведском этапе Евротура в феврале 2021 года помимо Кирсанова дебютировал еще один молодой представитель системы СКА. На тот момент Чибрикову было только 17 лет, и он вошел в тройку самых молодых игроков в истории сборной СССР и России. «У него был не самый простой матч, чтобы войти в игру, и не самый легкий соперник. Но все свои смены он провел достойно. Даже мог забить в одном из моментов», — говорил после того матча с Финляндией Игорь Ларионов. На нынешнем этапе Евротура Чибриков вновь в составе, но уже не как самый юный игрок.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLRsagzhjVc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLRsagzhjVc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">View this post on Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLRsagzhjVc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Nikita Chibrikov (@chibrikov__91)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

3. Александр Овечкин — 17.11.15

Тройку самых молодых открывает главная звезда российского хоккея. В 2003 году в возрасте 17 лет Александр был вызван Виктором Тихоновым во взрослую сборную на Кубок Ческа Пойиштовна (этап Евротура в Чехии). Он стал самым юным хоккеистом, появившимся в составе сборной России, и самым юным игроком сборной, забросившим шайбу. Через год Овечкин уже участвовал во взрослом мировом первенстве. После этого уехал в НХЛ и стал легендой «Вашингтона». Сейчас Александр гонится за рекордом Гретцки по голам. Судя по его игре, есть все шансы превзойти Уэйна.

2. Владислав Третьяк — 17.7.8

Долгие годы лучший вратарь 20 века был самым молодым игроком в истории нашего хоккея. В 1969 году Третьяк дебютировал в сборной ССРР. Юный вратарь вышел в основном составе на матч с Финляндией (5:1) на турнире «Приз Известий». Через два года Владислав стал основным голкипером национальной команды. В составе сборной СССР Владислав Третьяк провел более 300 матчей и выиграл всевозможные награды.

1. Матвей Мичков — 16.11.2

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWJPGG0gKrn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWJPGG0gKrn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWJPGG0gKrn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by МХЛ (@mhl_rus)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

11 ноября 2021 года в матче с Финляндией (любимый соперник для дебюта молодежи) пал вечный рекорд Третьяка. Мичков вышел в тройке с Чеховичем и Зинченко, и в первой смене отметился броском по воротам сборной Финляндии. Россия уступила со счетом 0:3. Но, кажется, если Матвей и дальше продолжит прогрессировать, то голы не заставят себя ждать.