Овечкин стал легендой Америки, двое спились, Буре — в Книге рекордов Гиннесса. 10 самых юных игроков сборной России
Теперь этот список возглавляет Матвей Мичков.
Теперь этот список возглавляет Матвей Мичков.
В первом матче сборной России на Кубке Карьяла был установлен большой рекорд. В составе команды Олега Браташа на игру с Финляндией (0:3) вышел Матвей Мичков, став самым молодым игроком национальной сборной в истории российского и советского хоккея. Мичков дебютировал за взрослую национальную команду в 16 лет 11 месяцев 2 дня. Приводим топ-10 самых юных игроков в истории отечественного хоккея (сборной Росиии и СССР).
Двукратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира в составе сборной СССР Александр Якушев дебютировал в национальной команде в 1965 году в выставочном матче с Канадой (5:1). Полноценный дебют состоялся через два года — на чемпионате мира в Австрии провел два матча и отметился заброшенной шайбой. Звездный час форварда настал в 1972 году, когда он стал олимпийским чемпионом и самым результативным игроком сборной СССР в легендарной Суперсерии с канадцами. Якушев в четырех матчах набрал 11 (7+4) очков и в каждой игре был признан лучшим хоккеистом своей команды.
Дебют «Русской ракеты» на взрослом уровне состоялся 24 мая 1989 года на турнире «Кубок Японии» в Токио в матче против Чехословакии. Через год Буре выиграл чемпионат мира. А еще через год уедет в НХЛ, где влюбил в себя тысячи фанатов «Ванкувера». После развала СССР играл за сборную России, с которой выиграл бронзовые и серебряные медали Олимпиады. На ОИ-1998 в Нагано забил пять голов в полуфинале сборной Финляндии. С этим достижением Павел попал в Книгу рекордов Гиннесса.
Талантливый защитник из системы СКА в прошлом году съездил на свой первый молодежный чемпионат мира, а затем получил вызов на «Шведские хоккейные игры». Таким образом Кирсанов дебютировал за взрослую сборную в 18 лет и вошел в топ-10 самых молодых хоккеистов в истории отечественного хоккея. В этом сезоне Кирилл провел 22 матча в КХЛ, в которых набрал 4 (0+4) очка и готовится поехать на второй в карьере МЧМ.
За сборную СССР нападающий «Химика» и «Динамо» поиграл совсем немного — провел всего девять матчей, в которых забросил три шайбы. Зато дебютировал довольно рано — в 1965 году, когда Юрию было 18 лет. За свою карьеру шесть раз становился бронзовым призером чемпионата СССР и дважды серебряным. В 1972 году выиграл Кубок СССР в составе бело-голубых. Играл в тройке с Александром Мальцевым.
«Неординарность решений, принимаемых в доли секунды — вот что отличало его. Юра напоминает мне манерой своей игры нынешнего Павла Дацюка», — говорил комментатор Владимир Писаревский.
Полностью реализоваться в хоккее не смог из-за проблем с алкоголем, закончив с большим спортом в 29 лет.
Его считали одним из самых перспективных защитников последних созывов сборной СССР. Но алкоголь, карты, убийство, тюрьма поставили крест на его спортивной карьере. Впервые за взрослую сборную Михаил сыграл в 1984 году, а через два года попал в первую для себя неприятную ситуацию. Он должен был ехать в составе сборной СССР на Олимпийские игры в Калгари, но накануне турнира на тренировке московского «Динамо» его жестко встретил Зинэтула Билялетдинов, на следующий день у Татаринова опухла челюсть, а рентген показал перелом. После этого он ушел в запой. Пробовал себя в НХЛ, но из-за алкоголя ничего толком не получилось. Позже к выпивке добавились азартные игры. В 2001-м году бывший хоккеист зарезал человека и загремел в тюрьму.
Талантливый защитник дебютировал во взрослой сборной на Кубке Карьяла в прошлом году. Формально турнир был среди взрослых, однако тогда сборная России привезла молодежный состав под руководством Игоря Ларионова. Даниил был младшим в команде. В этом году защитник подписал контракт-новичка с «Вегасом» и сейчас выступает в OHL — в 14 матчах у него 13 (3+10) очков.
На Шведском этапе Евротура в феврале 2021 года помимо Кирсанова дебютировал еще один молодой представитель системы СКА. На тот момент Чибрикову было только 17 лет, и он вошел в тройку самых молодых игроков в истории сборной СССР и России. «У него был не самый простой матч, чтобы войти в игру, и не самый легкий соперник. Но все свои смены он провел достойно. Даже мог забить в одном из моментов», — говорил после того матча с Финляндией Игорь Ларионов. На нынешнем этапе Евротура Чибриков вновь в составе, но уже не как самый юный игрок.
Тройку самых молодых открывает главная звезда российского хоккея. В 2003 году в возрасте 17 лет Александр был вызван Виктором Тихоновым во взрослую сборную на Кубок Ческа Пойиштовна (этап Евротура в Чехии). Он стал самым юным хоккеистом, появившимся в составе сборной России, и самым юным игроком сборной, забросившим шайбу. Через год Овечкин уже участвовал во взрослом мировом первенстве. После этого уехал в НХЛ и стал легендой «Вашингтона». Сейчас Александр гонится за рекордом Гретцки по голам. Судя по его игре, есть все шансы превзойти Уэйна.
Долгие годы лучший вратарь 20 века был самым молодым игроком в истории нашего хоккея. В 1969 году Третьяк дебютировал в сборной ССРР. Юный вратарь вышел в основном составе на матч с Финляндией (5:1) на турнире «Приз Известий». Через два года Владислав стал основным голкипером национальной команды. В составе сборной СССР Владислав Третьяк провел более 300 матчей и выиграл всевозможные награды.
11 ноября 2021 года в матче с Финляндией (любимый соперник для дебюта молодежи) пал вечный рекорд Третьяка. Мичков вышел в тройке с Чеховичем и Зинченко, и в первой смене отметился броском по воротам сборной Финляндии. Россия уступила со счетом 0:3. Но, кажется, если Матвей и дальше продолжит прогрессировать, то голы не заставят себя ждать.
Дарья Тубольцева