Браташ покинул расположение сборной России по семейным обстоятельствам. И.о. главного тренера стал Зубов

«К сожалению, нужно было срочно вылететь в Москву, нужно срочно быть дома. Остаюсь на связи с тренерским штабом и руководством, все дела по Кубку Карьяла передал нашему тренерскому штабу. Мои обязанности будет выполнять Сергей Зубов», — заявил Браташ.