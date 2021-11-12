Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли датчан на турнире в Словакии

Матч начался для белорусских хоккеистов не самым лучшим образом. Уже на второй минуте они оказались в роли отыгрывающихся. Датчанам удалась отличная комбинация. Оскар Петерсен отпасовал на Виктора Гаде и тот не промахнулся. Постепенно команда Андрея Михалева перехватила инициативу и на 14-й минуте Егор Севко сравнял счет.

После перерыва обе команды могли выходить вперед, но лучше своими возможностями воспользовались белорусские юниоры, которые вышли вперед после меткого броска Леонида Булгакова.

В третьем периоде игра датчан в обороне расстроилась и они пропустили еще трижды. Отличились Даниил Карпович, Дмитрий Тукач и Арсений Ковгореня. Датчане, стараясь уйти от поражения, мобилизовались и ближе к концу поединка провели несколько острых атак на ворота конкурентов. В одной из них Тристан Петерсен реализовал большинство своей дружины, сократив разницу в счете.

После этого гола скандинавы почувствовали уверенность и постарались навязать свою игру белорусам. Однако уйти от поражения они не смогли.