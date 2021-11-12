Молодежная сборная России победила Финляндию на Турнире четырех наций
Молодежная сборная России одержала победу над командой Финляндии на старте Турнира четырех наций. Встреча прошла в Швеции и завершилась со счетом 6:3.
Россия U20
Финляндия
Молодежная сборная России одержала победу над командой Финляндии на старте Турнира четырех наций. Встреча прошла в Швеции и завершилась со счетом 6:3.
В составе победителей по дублю оформили Александр Пашин и Данила Юров, также голами отличились Илья Иванцов и Иван Дидковский. В составе финской команды шайбы забросили Каспер Пуутио, Юусо Мяенпя и Иивари Сяккинен.
В следующем матчей 13 ноября сборная России встретится с Чехией, а Финляндия в тот же день сыграет со шведами.