Мичков — самый молодой автор гола в истории сборных России и СССР по хоккею

В возрасте 16 лет 339 дней Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР. Хоккеист отличился на 22-й минуте игры, забив лакросс-гол. Мичков поднял шайбу на клюшку и, выехав из-за ворот, закинул ее за спину вратарю соперника.

Форвард обновил достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, которые впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.

Мичков в четверг дебютировал в сборной России в возрасте 16 лет 337 дней в матче с командой Финляндии и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.