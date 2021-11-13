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17:16 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мичков — самый молодой автор гола в истории сборных России и СССР по хоккею

ХЕЛЬСИНКИ, 13 ноя — РИА Новости. Нападающий санкт-петербургского СКА Матвей Мичков забросил шайбу в матче сборных России и Швеции по хоккею на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла.

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Источник: РИА "Новости"

В возрасте 16 лет 339 дней Мичков стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР. Хоккеист отличился на 22-й минуте игры, забив лакросс-гол. Мичков поднял шайбу на клюшку и, выехав из-за ворот, закинул ее за спину вратарю соперника.

Форвард обновил достижение нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, которые впервые отличился в матчах за национальную команду в возрасте 17 лет 355 дней.

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Мичков в четверг дебютировал в сборной России в возрасте 16 лет 337 дней в матче с командой Финляндии и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.

Мичков в сезоне-2018/19 побил бомбардирский рекорд Овечкина, набрав в 26 матчах Открытого чемпионата Москвы по хоккею 109 очков (70 шайб + 39 результативных передач). В сезоне-2020/21 Мичков превзошел рекорд Никиты Кучерова («Тампа-Бэй»), став лучшим снайпером МХЛ по голам для хоккеистов до 17 лет — 38 шайб в 56 играх. В составе юношеской сборной России Мичков стал победителем и самым результативным игроком зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года, набрав в четырех матчах 14 баллов (9+5).

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