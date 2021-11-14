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17:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Третьяк — о 5:2 с Чехией: Ребята сделали выводы. У них была возможность проявить себя

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал победу в матче Кубка Карьяла с Чехией (5:2).

Россия
Чехия
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Источник: Чемпионат.com

«С каждым матчем ребята набирались опыта и играли лучше. После первого матча я им сказал, что с таким количеством удалений выиграть невозможно. Тем более у финнов, у которых в составе играли 11 чемпионов мира.

Это, конечно, опыт, столько времени играть в меньшинстве, но победить сложно в таких условиях. Во второй игре удалений уже почти не было, и сегодня у команды была дисциплина. Ребята сделали выводы. Во всех играх у них была возможность проявить себя, и это радует», — приводит слова Третьяка «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла, набрав 3 очка в трёх матчах. Российская команда также уступила Финляндии (0:3) и Швеции (2:4).

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