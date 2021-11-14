Сборная Швеции победила команду Финляндии и выиграла Кубок Карьяла
ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Шведские хоккеисты переиграли финнов и стали победителями первого в сезоне этапа Евротура — Кубка Карьяла.
Россия
Финляндия
Швеция
Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу шведов. У победителей голами отметились Антон Ландер (15-я минута), Йеспер Олофссон (35) и Хенрик Теммернес (38). У финнов шайбу забросил Хейкки Лидес (43).
В турнирной таблице первое место заняли шведы (9 очков), финны — второе (6), россияне — третье (3), чехи — четвертое (0).
Следующий этап Евротура — Кубок Первого канала — состоится в Москве с 16 по 19 декабря. В нем примет участие сборная Канады.