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20:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Швеции победила команду Финляндии и выиграла Кубок Карьяла

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя — РИА Новости. Шведские хоккеисты переиграли финнов и стали победителями первого в сезоне этапа Евротура — Кубка Карьяла.

Россия
Финляндия
Швеция
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу шведов. У победителей голами отметились Антон Ландер (15-я минута), Йеспер Олофссон (35) и Хенрик Теммернес (38). У финнов шайбу забросил Хейкки Лидес (43).

В турнирной таблице первое место заняли шведы (9 очков), финны — второе (6), россияне — третье (3), чехи — четвертое (0).

Следующий этап Евротура — Кубок Первого канала — состоится в Москве с 16 по 19 декабря. В нем примет участие сборная Канады.

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