Сборная Швеции победила команду Финляндии и выиграла Кубок Карьяла

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1) в пользу шведов. У победителей голами отметились Антон Ландер (15-я минута), Йеспер Олофссон (35) и Хенрик Теммернес (38). У финнов шайбу забросил Хейкки Лидес (43).