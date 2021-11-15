Мичков обязан быть на МЧМ, а Воронков и Елесин — кандидаты на Олимпиаду? Итоги Кубка Карьяла для сборной России

Накануне сборная России завершила выступление на финском этапе Евротура. Это был первый турнир в олимпийский сезон. Вот только реальных кандидатов на поездку в Пекин в составе этой команды было раз-два и обчелся. Показательно, что руководил ей на лавке не штаб олимпийской сборной России во главе с Алексеем Жамновым, а Олег Браташ и сменивший его Сергей Зубов. Что же мы увидели в исполнении экспериментального состава, который благодаря победе над чехами ушел с последнего места на третье?

На Олимпиаду может поехать только Воронков. Но он выстрелил только однажды

Когда мы говорим о том, что этот состав сборной России не имеет ничего общего с тем, что отправится на Олимпиаду, стоит сделать одну оговорку. Дмитрий Воронков — единственный боле-менее реальный кандидат на участие в Играх. Во многом из-за острого дефицита центральных нападающих. Как он сыграл в Хельсинки? Если смотреть заключительный матч турнира против чехов, то все недурно. Воронков оформил дубль, дважды классно сыграв под воротами, а под конец встречи выдал шикарный пас на Галимова, после чего тот отправил шайбу в пустые ворота. Вот только до этого была тишина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWJE7XAtIfk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWJE7XAtIfk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CWJE7XAtIfk/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Хоккей России (@russiahockey)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В матчах с финнами и шведами на счету Воронкова ноль очков.

И дело не только в результативности. Он не потянул роль капитана, которую ему доверили в сборной. Похожая картина наблюдается и в клубе. Дмитрий проводит первый сезон в статусе лидера «Ак Барса», но успешным его можно назвать лишь с большой натяжкой. А еще показательно, что против шведов он вышел на фланге, тогда как шансы поехать в Пекин у него есть только в роли центрального нападающего. «Дима неплохо сыграл, но может лучше», — оценил игру Воронкова и. о. главного тренера. И это не самая оптимистичная характеристика.

Никишин подтвердил уровень, Елесин стал кандидатом на Олимпиаду

Несмотря на то, что за три матча сборная России пропустила семь шайб, некоторые защитники произвели максимально приятное впечатление. Солидную игру показал Шакир Мухамадуллин. Хотя «Тре крунур» один из голов забили из-под него. Тем не менее, защитник «Салавата Юлаева» и молодежной сборной России может занести этот турнир себе в плюс. На МЧМ он будет безоговорочным лидером. Увы, ни одного молодежного чемпионата не было в карьере Александра Никишина. Год назад ИИХФ выдало ему черную метку из-за проблем с сердцем. Но на Кубке Карьяла спартаковец был лучшим в обороне сборной России. Не по годам зрелая игра давно проглядывалась и в матчах за клуб. Но в 20 лет выходить почти через смену в форме национальной команды — это по-настоящему сильно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CWSoimNrlmz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CWSoimNrlmz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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После матча с Чехией Зубов неожиданно заявил, что Александр Елесин мог бы побороться за место на Олимпиаде. Какие к этому предпосылки? Защитник «Локомотива», который в клубе держится на вторых ролях, отметился шайбой в большинстве и несколькими зубодробительными силовыми приемами. И в целом смотрелся солидно. Но чтобы сразу на Олимпиаду? Скорее Зубов, подменявший Браташа, проявил политкорректность, среагировав на соответствующий вопрос. «Железнодорожнику» по силам попасть в расширенный состав с прицелом на место в третьей паре, но ему придется выдержать конкуренцию силовыми защитниками из НХЛ. Например, с Александром Романовым и Никитой Задоровым. Сделать это будет совсем непросто.

Мичков застолбил место на МЧМ, а за Аскрова все тревожнее

Впрочем, Кубок Карьяла вряд ли стоит воспринимать как отбор на Олимпиаду. Это смотр игроков сразу на несколько предстоящих турниров. Например, на постолимпийский чемпионат мира, куда редко приезжают звездные энхаэловцы. С прицелом на майский ЧМ разумно было посмотреть на Никиту Тертышного, Дмитрия Рашевского и других молодых, но уже заявивших о себе, игроках. Правда, ни по кому из них пока нет четкого понимания, тянут они этот уровень или нет. Скорее участие в матчах Евротура полезно для них как новый опыт. А выводы впору будет делать позже. Например, на весенних сборах национальной команды. Тогда в их багаже будет самый разный бэкграунд. Как плей-офф КХЛ, так и эти матчи на Кубке Карьяла.

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Но ближайшая цель — это МЧМ. Добрая половина состава, прибывшего в Хельсинки, это кандидаты на участие в декабрьском турнире. Большинство из них, вроде Пономарева или Хуснутдинова, железные кандидаты. Вряд ли после двух поражений на Кубке Карьяла кто-то умудрился растерять свои акции. А вот поднять — легко. Прежде всего, это касается Матвея Мичкова. Он не только положил лакросс-гол в ворота шведов, чем вызвал восторги во всем хоккейном мире, но и на хорошем уровне провел игру с Чехией. Он то ли сам забил с нулевого угла, то ли после его броска сыграл на добивании Воронков. Но если до первого этапа Евротура еще были сомнения, стоит ли брать в Канаду игрока, который на два года младше большинства партнеров и соперников, то теперь все очевидно.

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«Уровень Аскарова мы будем пытаться поднять чуть выше, он один из кандидатов на поездку на МЧМ. Он неплохо отыграл матч со шведами, но хотелось бы большего», — эти слова Зубова довольно скупы на информацию, но даже из этого спича можно понять, что Ярославом не особо довольны. Из безоговорочного лидера молодежки и основного вратаря он превратился в «одного из кандидатов». Против шведов он и правда сыграл довольно средне, но еще тревожнее, что недостаток игровой практики у Аскарова наблюдается на всех уровнях: в КХЛ, в ВХЛ и теперь вот в сборной России. Если еще полгода назад мы были уверены, что на МЧМ едем в топ-вратарем, то теперь карты смешались.