17-летнего русского таланта сравнили с самим Месси. Кто такой Владимир Грудинин и за что его хвалит Ротенберг
Не первая футбольная аналогия от Романа Борисовича.
Не первая футбольная аналогия от Романа Борисовича.
В выходные в Финляндии завершился первый этап Евротура, на который сборная России выставила экспериментальный состав, в котором были и игроки молодежной команды. Главным событием прошедшего Кубка Карьяла стал дебют и первые голы 16-летнего Матвея Мичкова, который стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея. Мощнейшей старт восходящей звезды затмил выступление еще одного юниора. Защитник Владимир Грудинин сыграл свой первый матч за взрослую сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 4 дня. Таким образом он вошел в тройку самых молодых хоккеистов, превзойдя Александра Овечкина (дебют в 17 лет 11 месяцев и 15 дней. Впереди только Мичков и Третьяк.
Выступление защитника из системы ЦСКА отметил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.
Рекорд Овечкина по возрасту побил не только Мичков, но и Грудинин. Он гол не забил, но сыграл хорошо, не то слово, фантастика! Он как Лионель Месси, только чуть поменьше, при этом он играет хорошо и катание хорошее. Чехи улетали на трибуны как в мультике «Шайбу! Шайбу!
Это не первая аналогия от Романа Борисовича с суперзвездами мирового спорта. В 2018 году он сравнивал Василия Подколзина, которому тогда было 17 лет, с Коннором Макдэвидом. И назвал его лучшим игроком в своем возрасте, что было преувеличением. Джек Хьюз, Каапо Какко, Кирби Дах были выбраны на драфте-2019 в первой тройке (Василий был 10-м) и раньше заиграли в НХЛ.
Любит Ротенберг сравнивать хоккей с футболом. В прошлом году глава штаба сборной России рассказывал, что в команде берут пример с лучших футбольных клубов мира.
Мы в сборной России по хоккею ставим себе в качестве ориентира лучшие команды мира. Не только в хоккее: «Барселона» и «Ливерпуль» — лучшие команды мира. Подобный подход есть не только в хоккее. Как тот же Юрген Клопп — он же постоянно вводит что-то новое. Система игры Клоппа — это же изначально система «Барселоны» Гвардиолы
Сравнение хоккеиста сборной России с Месси, который долгие годы выступал за «Барселону», логичное продолжение истории. Но, кажется, и тут Роман Ротенберг преувеличил.
Владимир Грудинин, как и Дмитрий Воронков, является воспитанником ангарского хоккея. Три года назад ЦСКА забрал защитника из «Ермака». Сначала он выступал за армейские команды U-17 и U-18, а с прошлого года начал играть в МХЛ. В этом сезоне Грудинин дебютировал за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге и даже успел отметиться голом. В 8 матчах у него 3 (1+2) очка при среднем игровом времени 17:38. Это очень солидные цифры для 17-летнего игрока во взрослой лиге.
Грудинин один из сильнейших русских защитников 2003 года. Летом он выходит на драфт и, по мнению экспертов, будет выбран во втором раунде. У Владимира есть хорошие шансы попасть на предстоящий молодежный чемпионат мира, несмотря на то, что он будет младше большинства ребят на год. В прошлом году он выиграл серебро на юниорском чемпионате мира, набрав в 7 матчах 5 (1+4) очков. Грудинин хорошо катается, отлично видит поляну, мобилен и может сыграть жестко. Однако Владимир не может похвастаться внушительными габаритами. По данным Eliteprospects, его рост — 177 см, а вес — 72 кг. Для взрослого хоккея очень скромно. Хотя нельзя исключать, что он еще может вырасти.
У Грудинина хорошие перспективы. С каждым сезоном он прогрессирует, а в системе ЦСКА ему дают играть. Для выступления в КХЛ сейчас он еще не готов, но через год может стать отличным усилением для армейцев. Однако все-таки сравнивать его с один из самых крутых игроков в истории футбола слишком рано. До Месси ему еще очень и очень далеко.
Дарья Тубольцева