17-летнего русского таланта сравнили с самим Месси. Кто такой Владимир Грудинин и за что его хвалит Ротенберг

В выходные в Финляндии завершился первый этап Евротура, на который сборная России выставила экспериментальный состав, в котором были и игроки молодежной команды. Главным событием прошедшего Кубка Карьяла стал дебют и первые голы 16-летнего Матвея Мичкова, который стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея. Мощнейшей старт восходящей звезды затмил выступление еще одного юниора. Защитник Владимир Грудинин сыграл свой первый матч за взрослую сборную России в возрасте 17 лет 11 месяцев и 4 дня. Таким образом он вошел в тройку самых молодых хоккеистов, превзойдя Александра Овечкина (дебют в 17 лет 11 месяцев и 15 дней. Впереди только Мичков и Третьяк.

Выступление защитника из системы ЦСКА отметил первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

Рекорд Овечкина по возрасту побил не только Мичков, но и Грудинин. Он гол не забил, но сыграл хорошо, не то слово, фантастика! Он как Лионель Месси, только чуть поменьше, при этом он играет хорошо и катание хорошее. Чехи улетали на трибуны как в мультике «Шайбу! Шайбу! Роман Ротенберг вице-президент ФХР

Это не первая аналогия от Романа Борисовича с суперзвездами мирового спорта. В 2018 году он сравнивал Василия Подколзина, которому тогда было 17 лет, с Коннором Макдэвидом. И назвал его лучшим игроком в своем возрасте, что было преувеличением. Джек Хьюз, Каапо Какко, Кирби Дах были выбраны на драфте-2019 в первой тройке (Василий был 10-м) и раньше заиграли в НХЛ.

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Любит Ротенберг сравнивать хоккей с футболом. В прошлом году глава штаба сборной России рассказывал, что в команде берут пример с лучших футбольных клубов мира.

Мы в сборной России по хоккею ставим себе в качестве ориентира лучшие команды мира. Не только в хоккее: «Барселона» и «Ливерпуль» — лучшие команды мира. Подобный подход есть не только в хоккее. Как тот же Юрген Клопп — он же постоянно вводит что-то новое. Система игры Клоппа — это же изначально система «Барселоны» Гвардиолы Роман Ротенберг вице-президент ФХР

Сравнение хоккеиста сборной России с Месси, который долгие годы выступал за «Барселону», логичное продолжение истории. Но, кажется, и тут Роман Ротенберг преувеличил.

Владимир Грудинин, как и Дмитрий Воронков, является воспитанником ангарского хоккея. Три года назад ЦСКА забрал защитника из «Ермака». Сначала он выступал за армейские команды U-17 и U-18, а с прошлого года начал играть в МХЛ. В этом сезоне Грудинин дебютировал за «Звезду» в Высшей хоккейной лиге и даже успел отметиться голом. В 8 матчах у него 3 (1+2) очка при среднем игровом времени 17:38. Это очень солидные цифры для 17-летнего игрока во взрослой лиге.

Грудинин один из сильнейших русских защитников 2003 года. Летом он выходит на драфт и, по мнению экспертов, будет выбран во втором раунде. У Владимира есть хорошие шансы попасть на предстоящий молодежный чемпионат мира, несмотря на то, что он будет младше большинства ребят на год. В прошлом году он выиграл серебро на юниорском чемпионате мира, набрав в 7 матчах 5 (1+4) очков. Грудинин хорошо катается, отлично видит поляну, мобилен и может сыграть жестко. Однако Владимир не может похвастаться внушительными габаритами. По данным Eliteprospects, его рост — 177 см, а вес — 72 кг. Для взрослого хоккея очень скромно. Хотя нельзя исключать, что он еще может вырасти.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CVh6gZsNXh6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CVh6gZsNXh6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVh6gZsNXh6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">A post shared by Хоккейный клуб ЦСКА Москва (@hccska)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Грудинина хорошие перспективы. С каждым сезоном он прогрессирует, а в системе ЦСКА ему дают играть. Для выступления в КХЛ сейчас он еще не готов, но через год может стать отличным усилением для армейцев. Однако все-таки сравнивать его с один из самых крутых игроков в истории футбола слишком рано. До Месси ему еще очень и очень далеко.