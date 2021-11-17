«Назвал себя виновным в предсмертной записке». Детали двойной трагедии в словацком клубе

Борис Садецки жаловался на самочувствие перед сезоном, но тогда генменеджер не придал этому значения. Потом было уже поздно, отказало сердце

Сначала ушёл из жизни нападающий команды Борис Садецки, а спустя два дня покончил с собой вице-президент и генеральный директор Душан Пашек-младший. Эти смерти оказались связаны друг с другом.

«Сразу понял — что-то не так. Глаза у Бориса были стеклянными»

О событиях рокового матча с «Дорнбирном» и том, что последовало за ним, рассказал нападающий Марк-Оливье Руа в интервью канадскому La presse.

"У нас было большинство, оставалось шесть секунд до конца первого периода. Я выиграл вбрасывания, мы нанесли бросок, у ворот завязалась стычка. Я увидел, как Борис Садецки падает на колени. Подумал, что он пропустил силовой, какой-то подлый тычок, который мы не заметили.

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Прозвучала сирена, я подъехал к нему, и он сказал: «Что-то мне нехорошо, Марко». Затем он упал навзничь. Мы сразу позвали врача. По глазам Бориса было понятно, что он без сознания. Глаза были стеклянными. Я сразу понял, что что-то не так, ведь если получаешь травму, то обычно можешь говорить. Мы не знали, что думать. Видели, что происходит, но это очень тяжело. Не хочется вспоминать".

Садецки забрали на скорой, а команда отправилась в раздевалку ждать новостей. Матч в итоге отменили, «Кэпиталз» вернулись в гостиницу, а на следующий день уехали в Братиславу на автобусе. Им сказали, что Садецки на двое суток поместили в кому, чтобы он мог восстановиться.

«Жизнь продолжалась, на следующее утро все молились о том, чтобы его состояние улучшилось. Мы ничего не знали, не думали о плохом, потому что нам сказали, что у него всё в порядке».

«Кэпиталз» провели ещё один матч 2 ноября, а на следующий день пришли неутешительные новости. Садецки скончался.

«Тяжело было слышать такие новости. Очень тяжело. Он же не в какой-нибудь автокатастрофе погиб, мы тоже были там, видели всё. Мы были очень дружной командой, видели друг друга чаще, чем свои семьи. Не думал, что придётся столкнуться с таким в своей карьере».

Команда собралась, чтобы обсудить, как почтить память Садецки. На встрече не было только одного человека — Душана Пашека. «Мы искали его, проверяли по WhatsApp, последний раз он был онлайн шесть часов назад. Позвонили ему, он не отвечал».

Машина Пашека была припаркована рядом с его домом. «Я подумал, он просто решил развеяться — отправился на прогулку в лес или к озеру. Я ничего не подозревал». На следующий день команду прибила ещё одна печальная весть — Пашек покончил с собой.

"Душан был рядом с нами все четыре месяца. Мы вместе ходили обедать, он заходил к нам в гости, выглядел счастливым. В клубе он занимался абсолютно всем, он был не только генменеджером. У него всё было — большие машины, квартира. Только семьи не было. Может, ему не хватало семьи?

Каждый день я прохожу мимо арены, люди несут туда цветы, зажигают свечи. Душана знала вся Словакия, он тут хоккейная легенда, и его отца все прекрасно знали".

Пашек винил себя в смерти Садецки

Садецки погиб из-за проблем с сердцем, об этом сообщила его семья: «Бориса доставили в больницу Дорнбирна, где провели первые исследования и ввели его в искусственную кому. Тесты ничего не показали, и его на вертолёте переместили в специализированный кардиологический центр в Инсбрук. Выяснилось, что в день матча в сердце Бориса шёл воспалительный процесс. Совсем незаметный, он и сам не чувствовал, что с его сердцем что-то не то. Только после нескольких исследований врачи удостоверились, что воспаление было. Борис думал, что он готов играть, но это воспаление, вероятно, и вызвало остановку сердца во время матча. Никто не знал, как долго его мозг находился без кислорода, и когда можно будет привести его в чувства. В среду оправдались худшие опасения — врачи зафиксировали смерть мозга».

Всплыли и подробности смерти Душана Пашека. Дело не в одиночестве, как предполагал Руа, гендиректор клуба не смог простить себе смерти игрока и назвал себя главным виновником трагедии. Оказывается, Садецки подходил к нему перед сезоном и жаловался на плохое самочувствие, но менеджер тогда не придал этому значение.

"В предсмертной записке он называет себя виновным в смерти игрока. Садецки перед сезоном сообщил Пашеку, что не чувствует себя на 100%, и спрашивал, не следует ли ему пройти дополнительные обследования. В этом случае игрок некоторое время не мог бы помогать команде, и Пашек сказал ему играть. Здоровье Садецки так и не проверили.

Свидетели, общавшиеся с Пашеком после смерти Садецки, подтвердили, что его потрясла эта трагедия. Он курил одну сигарету за другой. На месте самоубийства на полу валялось много окурков. Анализ подтвердил, что их выкурил Пашек", — цитирует словацкая Pravda источник в полиции.

«Братислава» снялась с чемпионата

2 ноября «Кэпиталз» сыграли в последний раз, а 8 числа объявили о решении сняться с чемпионата. Владелец и президент клуба Иво Дуркович — врач по образованию — объявил об этом игрокам на собрании.

«Владелец сравнил эту трагедию с авиакатастрофой в России. У нас не так много людей погибло, но две смерти — тоже трагедия. Владелец сказал нам, что он как доктор, не может позволить нам играть в таких условиях», — рассказал Руа.

На стадионе им. Ондржея Непелы продолжаются тренировки, но игроков на льду с каждым днём становиться всё меньше. Они постепенно разъезжаются по другим клубам Европы. 10 человек уже нашли новые команды: Руа перешёл в финскую «СайПу», Николай Жердев — в итальянский «Мерано», вратарь Уоннор Лакуве — в «КалПу», защитник Самуэль Ферета — в словацкий «Нове Замки», нападающий Джейми Арниэль — в «Попрад». В понедельник команду покинули защитник Войтех Зеленак («Дукла Йиглава»), а также нападающие Роман Фаит и Давид Бук («Дукла Михаловце»). Сегодня в «Дукла Тренчин» уехали нападающий Денис Гудес и защитник Мартин Хован.