«Назвал себя виновным в предсмертной записке». Детали двойной трагедии в словацком клубе
В клубе «Братислава Кэпиталз», где в начале ноября произошли одна за другой сразу две трагедии, приняли решение распустить команду.
В клубе «Братислава Кэпиталз», где в начале ноября произошли одна за другой сразу две трагедии, приняли решение распустить команду.
Борис Садецки жаловался на самочувствие перед сезоном, но тогда генменеджер не придал этому значения. Потом было уже поздно, отказало сердце
Сначала ушёл из жизни нападающий команды Борис Садецки, а спустя два дня покончил с собой вице-президент и генеральный директор Душан Пашек-младший. Эти смерти оказались связаны друг с другом.
О событиях рокового матча с «Дорнбирном» и том, что последовало за ним, рассказал нападающий Марк-Оливье Руа в интервью канадскому La presse.
"У нас было большинство, оставалось шесть секунд до конца первого периода. Я выиграл вбрасывания, мы нанесли бросок, у ворот завязалась стычка. Я увидел, как Борис Садецки падает на колени. Подумал, что он пропустил силовой, какой-то подлый тычок, который мы не заметили.
Прозвучала сирена, я подъехал к нему, и он сказал: «Что-то мне нехорошо, Марко». Затем он упал навзничь. Мы сразу позвали врача. По глазам Бориса было понятно, что он без сознания. Глаза были стеклянными. Я сразу понял, что что-то не так, ведь если получаешь травму, то обычно можешь говорить. Мы не знали, что думать. Видели, что происходит, но это очень тяжело. Не хочется вспоминать".
Садецки забрали на скорой, а команда отправилась в раздевалку ждать новостей. Матч в итоге отменили, «Кэпиталз» вернулись в гостиницу, а на следующий день уехали в Братиславу на автобусе. Им сказали, что Садецки на двое суток поместили в кому, чтобы он мог восстановиться.
«Жизнь продолжалась, на следующее утро все молились о том, чтобы его состояние улучшилось. Мы ничего не знали, не думали о плохом, потому что нам сказали, что у него всё в порядке».
«Кэпиталз» провели ещё один матч 2 ноября, а на следующий день пришли неутешительные новости. Садецки скончался.
«Тяжело было слышать такие новости. Очень тяжело. Он же не в какой-нибудь автокатастрофе погиб, мы тоже были там, видели всё. Мы были очень дружной командой, видели друг друга чаще, чем свои семьи. Не думал, что придётся столкнуться с таким в своей карьере».
Команда собралась, чтобы обсудить, как почтить память Садецки. На встрече не было только одного человека — Душана Пашека. «Мы искали его, проверяли по WhatsApp, последний раз он был онлайн шесть часов назад. Позвонили ему, он не отвечал».
Машина Пашека была припаркована рядом с его домом. «Я подумал, он просто решил развеяться — отправился на прогулку в лес или к озеру. Я ничего не подозревал». На следующий день команду прибила ещё одна печальная весть — Пашек покончил с собой.
"Душан был рядом с нами все четыре месяца. Мы вместе ходили обедать, он заходил к нам в гости, выглядел счастливым. В клубе он занимался абсолютно всем, он был не только генменеджером. У него всё было — большие машины, квартира. Только семьи не было. Может, ему не хватало семьи?
Каждый день я прохожу мимо арены, люди несут туда цветы, зажигают свечи. Душана знала вся Словакия, он тут хоккейная легенда, и его отца все прекрасно знали".
Садецки погиб из-за проблем с сердцем, об этом сообщила его семья: «Бориса доставили в больницу Дорнбирна, где провели первые исследования и ввели его в искусственную кому. Тесты ничего не показали, и его на вертолёте переместили в специализированный кардиологический центр в Инсбрук. Выяснилось, что в день матча в сердце Бориса шёл воспалительный процесс. Совсем незаметный, он и сам не чувствовал, что с его сердцем что-то не то. Только после нескольких исследований врачи удостоверились, что воспаление было. Борис думал, что он готов играть, но это воспаление, вероятно, и вызвало остановку сердца во время матча. Никто не знал, как долго его мозг находился без кислорода, и когда можно будет привести его в чувства. В среду оправдались худшие опасения — врачи зафиксировали смерть мозга».
Всплыли и подробности смерти Душана Пашека. Дело не в одиночестве, как предполагал Руа, гендиректор клуба не смог простить себе смерти игрока и назвал себя главным виновником трагедии. Оказывается, Садецки подходил к нему перед сезоном и жаловался на плохое самочувствие, но менеджер тогда не придал этому значение.
"В предсмертной записке он называет себя виновным в смерти игрока. Садецки перед сезоном сообщил Пашеку, что не чувствует себя на 100%, и спрашивал, не следует ли ему пройти дополнительные обследования. В этом случае игрок некоторое время не мог бы помогать команде, и Пашек сказал ему играть. Здоровье Садецки так и не проверили.
Свидетели, общавшиеся с Пашеком после смерти Садецки, подтвердили, что его потрясла эта трагедия. Он курил одну сигарету за другой. На месте самоубийства на полу валялось много окурков. Анализ подтвердил, что их выкурил Пашек", — цитирует словацкая Pravda источник в полиции.
2 ноября «Кэпиталз» сыграли в последний раз, а 8 числа объявили о решении сняться с чемпионата. Владелец и президент клуба Иво Дуркович — врач по образованию — объявил об этом игрокам на собрании.
«Владелец сравнил эту трагедию с авиакатастрофой в России. У нас не так много людей погибло, но две смерти — тоже трагедия. Владелец сказал нам, что он как доктор, не может позволить нам играть в таких условиях», — рассказал Руа.
На стадионе им. Ондржея Непелы продолжаются тренировки, но игроков на льду с каждым днём становиться всё меньше. Они постепенно разъезжаются по другим клубам Европы. 10 человек уже нашли новые команды: Руа перешёл в финскую «СайПу», Николай Жердев — в итальянский «Мерано», вратарь Уоннор Лакуве — в «КалПу», защитник Самуэль Ферета — в словацкий «Нове Замки», нападающий Джейми Арниэль — в «Попрад». В понедельник команду покинули защитник Войтех Зеленак («Дукла Йиглава»), а также нападающие Роман Фаит и Давид Бук («Дукла Михаловце»). Сегодня в «Дукла Тренчин» уехали нападающий Денис Гудес и защитник Мартин Хован.
«Кэпиталз» хотят остаться в Австрийской лиге и возобновить выступление в следующем сезоне. В этом году всё равно никто в «Братиславе» не смог бы спокойно играть в хоккей.