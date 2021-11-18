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18 ноября, источник: Vesti.kz

Удары со спины, клюшкой по голове. Казахстанские хоккеисты устроили жестокое побоище

В Ночной любительской лиге Караганды хоккеисты устроили массовую драку во время матчей, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Хоккейный клуб “Жігіттер” (в зеленой форме) — один из лидеров турнира, тут им надо отдать должное. Но когда начинается грязь, то тут уж ребят в зеленой форме жестко перекрывает. Вход идет все, что попадается под руки. Действия вратаря вообще трудно объяснить. Как можно так грубо срубать расслабленно стоящего человека? Против честного боя — никто не будет, но это уже слишком. А бить клюшкой по голове со спины человека без шлема… Такое даже в кино не увидишь», — пишет источник.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что «Жігіттер» идет в таблице на первом месте из 12, набрав 21 балл в девяти матчах.

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