Удары со спины, клюшкой по голове. Казахстанские хоккеисты устроили жестокое побоище

«Хоккейный клуб “Жігіттер” (в зеленой форме) — один из лидеров турнира, тут им надо отдать должное. Но когда начинается грязь, то тут уж ребят в зеленой форме жестко перекрывает. Вход идет все, что попадается под руки. Действия вратаря вообще трудно объяснить. Как можно так грубо срубать расслабленно стоящего человека? Против честного боя — никто не будет, но это уже слишком. А бить клюшкой по голове со спины человека без шлема… Такое даже в кино не увидишь», — пишет источник.