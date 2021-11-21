«Сарыарка» заняла первое место в группе и вышла в финал Континентального Кубка
Карагандинская «Сарыарка» заняла первое место в группе и вышла в финал Континентального Кубка, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Карагандинская «Сарыарка» заняла первое место в группе и вышла в финал Континентального Кубка, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом матче «Сарыарка» одержала победу над польской «Краковией» — 2:0, затем обыграла итальянский «Азиаго» — 4:2, а в последней игре разгромила словацкий «Попрад» — 4:0.