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21 ноября, источник: Vesti.kz

«Сарыарка» заняла первое место в группе и вышла в финал Континентального Кубка

Карагандинская «Сарыарка» заняла первое место в группе и вышла в финал Континентального Кубка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: instagram.com/hc.saryarka

В первом матче «Сарыарка» одержала победу над польской «Краковией» — 2:0, затем обыграла итальянский «Азиаго» — 4:2, а в последней игре разгромила словацкий «Попрад» — 4:0.

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