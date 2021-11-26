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19:09 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Стэнли Клод Жюльен возглавит сборную Канады на Кубке Первого канала

ТАСС, 26 ноября. Сборная Канады по хоккею подтвердила участие в Кубке Первого канала и Кубке Шпенглера, команду возглавит обладатель Кубка Стэнли с «Бостоном» Клод Жюльен. Об этом сообщает пресс-служба Федерация хоккея Канады.

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Источник: AFP 2021

Его помощниками станут Брюс Будро и Скотт Уокер. Генеральным менеджером команды станет двукратный чемпион мира Шейн Доан, в роли ассистента генменеджера выступит Блэр Макэси.

«Это потрясающий коллектив с многолетним опытом работы на высшем уровне, и мы рады работать с ними до декабря», — сказал старший вице-президент Федерации хоккея Канады Скотт Салмонд. — В рамках нашей подготовки к зимним Олимпийским играм 2022 года мы хотели обеспечить планы на случай непредвиденных обстоятельств — если игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в Олимпиаде в Пекине. Участие в Кубке Первого канала и Кубке Шпенглера дает возможность оценить европейских игроков на фоне соревнований мирового уровня".

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Ранее исполнительный директор Федерации хоккея Канады Том Ренни сообщил ТАСС, что сборная Канады может не выступить на Кубке Первого канала из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.

Жюльену 61 год, он тренировал «Бостон» с 2007 по 2014 год, выиграв в сезоне-2010/11 Кубок Стэнли. Также в НХЛ он работал с «Монреалем» и «Нью-Джерси».

В последний раз канадцы играли на Кубке Первого канала в декабре 2017 года в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане и заняли пятое место. Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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