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20:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России пропустила гол от Канады, но забила в следующей смене

В эти минуты проходит стартовый матч второго этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором сборная России встречается с Канадой.

Россия
Канада
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Источник: РИА "Новости"

Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к середине второго периода — 2:1 в пользу подопечных Алексея Жамнова.

На 28-й минуте Брэндон Гормли резким кистевым броском из правого круга вбрасывания попал в дальний угол ворот — шайба прошла над щитком Ивана Федотова. Канадцы реализовали большинство — 1:1.

Однако в следующей же смене сборная России смогла выйти вперёд. Россияне отборолись у лицевого борта усилиями Кирилла Марченко и Андрея Чибисова. Далее шайба вышла в центр зоны, откуда Александр Елесин с кистей бросил точно в цель — 2:1.

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