Сборная России пропустила гол от Канады, но забила в следующей смене
В эти минуты проходит стартовый матч второго этапа Евротура — Кубка Первого канала, в котором сборная России встречается с Канадой.
Россия
Канада
Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к середине второго периода — 2:1 в пользу подопечных Алексея Жамнова.
На 28-й минуте Брэндон Гормли резким кистевым броском из правого круга вбрасывания попал в дальний угол ворот — шайба прошла над щитком Ивана Федотова. Канадцы реализовали большинство — 1:1.
Однако в следующей же смене сборная России смогла выйти вперёд. Россияне отборолись у лицевого борта усилиями Кирилла Марченко и Андрея Чибисова. Далее шайба вышла в центр зоны, откуда Александр Елесин с кистей бросил точно в цель — 2:1.