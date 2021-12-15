Сборная России пропустила гол от Канады, но забила в следующей смене

Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве. Счёт к середине второго периода — 2:1 в пользу подопечных Алексея Жамнова.

На 28-й минуте Брэндон Гормли резким кистевым броском из правого круга вбрасывания попал в дальний угол ворот — шайба прошла над щитком Ивана Федотова. Канадцы реализовали большинство — 1:1.