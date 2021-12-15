Сборная России обыграла Канаду в первом матче Кубка Первого канала
Сборная России в первом матче Кубка Первого канала одержала победу над Канадой со счетом 4:3.
Счет открыл Егор Коршков уже на пятой минуте матча. Во втором периоде канадцы смогли отыграться, но следом россияне смогли ответить двумя заброшенными шайбами. Отличились Александр Елесин и Никита Нестеров. В начале третьего периода нападающий Вадим Шипачев довел преимущество сборной России до неприличного. Однако в концовке встречи с помощью Даниэля Одетта и Эрика О`Делла Канаде удалось установить окончательный счет.
Кубок Первого канала пройдет в России с 15 по 19 декабря. В турнире примут участие Россия, Финляндия, Швеция, Канада и Чехия. Канадцы используют эти соревнования в качестве подготовки к предстоящим Олимпийским играм в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года.
16 декабря подопечные Алексея Жамнова сыграют со сборной Швеции. Матч состоится в 18.30 по московскому времени. Канада проведет свою встречу против Чехии 17 декабря.
Ранее двукратный призер Олимпийских игр Алексей Яшин рассказал, что хоккеисты Национальной хоккейной лиги могут пропустить Олимпийские игры — 2022 в Пекине из-за того, что клубы могут простимулировать их повышением сумм контрактов.