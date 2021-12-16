Россия минимально обыграла Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала
Сборная России обыграла Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала со счетом 1:0. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.
Швеция
Россия
Победный гол забил защитник Вячеслав Войнов на 8-й минуте третьего периода с передач Никиты Гусева и Владимира Ткачева.
Ворота российской команды защищал Иван Федотов.
После двух туров россияне занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Швеция, сыграв одну игру, идет на пятой позиции.
18 декабря российская команда сыграет со сборной Чехии. Начало — в 15.30 мск.