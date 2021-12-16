Текущие события
Хоккей. Европа
3-й период
Чехия
Финляндия
22
Хоккей. Европа
18:30
Швеция
Россия
01
Хоккей. НХЛ
17.12
Каролина
Детройт
Хоккей. НХЛ
17.12
Монреаль
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
17.12
Нью-Джерси
Вегас
Хоккей. НХЛ
17.12
Тампа-Бэй
Оттава
Хоккей. НХЛ
17.12
Флорида
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
17.12
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
17.12
Миннесота
Баффало
Хоккей. НХЛ
17.12
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
17.12
Калгари
Торонто
Хоккей. НХЛ
17.12
Эдмонтон
Коламбус
Хоккей. НХЛ
17.12
Сан-Хосе
Ванкувер
Все события
Фоторепортажи
20Снеговик на трибуне, звезды на льду: сборная России победила Канаду
17ЦСКА проиграл «Зениту» в Москве
21:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия минимально обыграла Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала

Сборная России обыграла Швецию в матче второго тура Кубка Первого канала со счетом 1:0. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Швеция
Россия
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Победный гол забил защитник Вячеслав Войнов на 8-й минуте третьего периода с передач Никиты Гусева и Владимира Ткачева.

Ворота российской команды защищал Иван Федотов.

После двух туров россияне занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 6 очков. Швеция, сыграв одну игру, идет на пятой позиции.

18 декабря российская команда сыграет со сборной Чехии. Начало — в 15.30 мск.

Швеция
0:1
0:0, 0:0, 0:0
Россия
 Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 751-го гола Овечкина. Текущее положение
Россия не пускает фигуристов выступать за рубежом. Защита своих интересов или крепостное право?
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь