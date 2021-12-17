Хоккеисты сборной Канады победили шведов в матче Кубка Первого канала
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Швеции в матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.
Канада
Швеция
Россия
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). В составе канадцев шайбы забросили Брэндон Гормли (20-я минута), Эрик О’Делл (38) и Чарльз Дженовей (39). У шведов отличился Густав Рюдаль (36).
В активе сборной Канады первая победа в двух матчах. Команда Швеции потерпела второе поражение на турнире. Обе сборные уступили российской команде.
В следующей игре канадцы сыграют с финнами в субботу, а шведы в воскресенье встретятся с чехами.