Хоккеисты сборной Канады победили шведов в матче Кубка Первого канала

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). В составе канадцев шайбы забросили Брэндон Гормли (20-я минута), Эрик О’Делл (38) и Чарльз Дженовей (39). У шведов отличился Густав Рюдаль (36).

В активе сборной Канады первая победа в двух матчах. Команда Швеции потерпела второе поражение на турнире. Обе сборные уступили российской команде.