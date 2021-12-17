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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты сборной Канады победили шведов в матче Кубка Первого канала

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Сборная Канады по хоккею обыграла команду Швеции в матче второго этапа Евротура — Кубка Первого канала.

Канада
Швеция
Россия
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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 (1:0, 2:1, 0:0). В составе канадцев шайбы забросили Брэндон Гормли (20-я минута), Эрик О’Делл (38) и Чарльз Дженовей (39). У шведов отличился Густав Рюдаль (36).

В активе сборной Канады первая победа в двух матчах. Команда Швеции потерпела второе поражение на турнире. Обе сборные уступили российской команде.

В следующей игре канадцы сыграют с финнами в субботу, а шведы в воскресенье встретятся с чехами.

Канада
3:1
0:0, 0:0, 0:0
Швеция
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