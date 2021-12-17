Юниорская сборная Беларуси выиграла серебро хоккейного турнира ЕЮОФ в Финляндии

Окончательная расстановка команд на пьедестале стала известна после того, как финны обыграли сборную России со счетом 4:3 (2:1, 2:1, 0:1). Северяне в итоге стали победителями, а восточные соседи бронзовыми медалистами ЕЮОФ.

Команда Беларуси в своем заключительном матче на данном турнире победила чехов — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0). Команды демонстрировали равную игру, однако первыми отличились чехи. Белорусы, впрочем, не стали тянуть время и достаточно оперативно сравняли счет. Взятие ворот на свой счет записал Семен Морщенок с подачи Матвея Ладутько.

Во второй трети поединка игра постепенно перешла под контроль подопечных Андрея Михалева, которые вышли вперед на 29-й минуте. Старания партнеров по команде завершил точным броском Николай Тишкевич, ассистентом которого записали Леонида Булгакова. Но чехи вновь смогли отыграться благодаря Адаму Барешу, отличившемуся на 34-й минуте, когда белорусы играли в меньшинстве.

В заключительном периоде белорусы очень рисковали, оставшись в меньшинстве на его экваторе. Однако игроки чешской юниорской дружины достаточно вальяжно сыграли в обороне и были за это наказаны. На 51-й минуте точку в матче поставил Николай Тишкевич. Как ни старались соперники уйти от поражения, это им не удалось.