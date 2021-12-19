Сборная Финляндии выиграла Кубок Первого канала

Встреча сборных России и Финляндии завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу финнов. В составе россиян отличились Артем Минулин (36-я минута) и Вячеслав Войнов (57). У финнов шайбы забросили Валттери Мереля (19), Сакари Маннинен (45, 65).

Кубок Первого канала проходил в Москве с 15 по 19 декабря. Российские хоккеисты вышли на матч с финнами в форме образца 1964 года. Сборная Финляндии выиграла все три матча на Кубке Первого канала и заняла первое место, россияне, сыгравшие четыре матча и одержавшие в них три победы, стали вторыми.

На первом этапе Евротура в Финляндии шведы выиграли все матчи (9 очков), финны — две (6 очков), россияне — одну (3 очка), чехи — ноль (0 очков).