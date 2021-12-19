«Россия — лузеры. Они привыкли жульничать». Что пишут финские СМИ о победе своей сборной на Кубке Первого канала

Iltalehti: «Решение россиян заменить вратаря — неожиданное»

Россия сравняла счет менее чем за четыре минуты до конца основного времени. Незадолго до гола Войнова российский игрок сбил Сятери в районе вратарской, что помешало ему справиться с броском. Судья, который был ближе остальных к моменту, сразу отменил гол. Однако после запроса российских тренеров арбитры засчитали шайбу.

По правилам ИИХФ, гол должен быть отменен, если игрок атакующей команды намеренно совершает контакт с голкипером перед взятием ворот. Главный тренер финнов Юкка Ялонен негодовал после решения арбитров.

Матч перешел в дополнительное время, которое запутало не меньше, чем второй гол России. Овертайм проходил в формате «три на три», но россияне решили заменить вратаря. Сакари Маннинен принес победу, хотя был сбит с ног с нарушением правил. Шайба так и не дошла до линии, но была засчитана, так как Маннинена сбили перед пустыми воротами. Решение россиян заменить вратаря — неожиданное. Этот трюк почти всегда используется, когда команда проигрывает, а не играет вничью.

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Yle: «Финские тренеры раскритиковали засчитанный гол»

В третьем периоде россияне пробили Сятери, но Сакари Маннинен улучшил ситуацию, сделав счет 2:1. После эмоции накалились. Менее чем за четыре минуты до конца основного времени Россия сравняла счет броском Вячеслава Войнова. Гол долго просматривали, потому что проехавший перед Сятери российский игрок контактировал с голкипером с нарушением правил.

Финские тренеры раскритиковали засчитанный гол. Юкка Ялонен сказал Иле Урхейлу, что он получил четкое сообщение от видеотренера, что на сто процентов был контакт с вратарем. Развязка овертайма стала еще более неожиданной, когда Маннинен забил победный гол, не доставив шайбу за линию ворот.

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Jatkoaika: «Решение арбитров вызвало бурю эмоций на финской скамейке»

Финляндия снова пропустила, когда Россия сыграла в давление в конце третьего периода. В результате классной комбинации Вячеслав Войнов сравнял счет. Гол несколько раз просматривали из-за контакта с голкипером. Судья с игры сразу отменил его. Однако Россия продолжила оспаривать решение. Протест был одобрен после второго просмотра, и решение арбитров вызвало бурю эмоций на финской скамейке.

Гол [Войнова] продлил матч до овертайма, в котором команды играли в формате «три на три». Россияне заменили вратаря в атаке и выпустили на лед четвертого полевого игрока. Тем не менее Гранлунд (в материале допущена ошибка, автор победного гола — Сакари Маннинен. — Прим. «СЭ») убежал к чужим воротам. Гол засчитали, несмотря на то, что шайба не пересекла линию, так как Войнов сбил Гранлунда. Матч завершился победой Финляндии со счетом 3:2. Однако Россия выиграла домашний турнир благодаря лучшему среднему баллу (в СМИ ошиблись в регламенте. — Прим. «СЭ»).

Финский журналист Пекка Ялонен: «Россия — лузеры»

«Россия — лузеры. Финляндия выиграла 3:2 в овертайме в Москве и унизила сборную России на ее же земле», — написал Ялонен в Twitter.

Кроме того, журналист возмутился решением арбитров засчитать второй гол сборной России, который забил Вячеслав Войнов.